聯邦快遞出大包！ 將槍枝運至中國

昨 (18) 日中國人民日報報導指出，聯邦快遞將一件內含槍枝的快遞包裹，運至中國福建，目前，中國福州警方已將槍枝查扣，並展開立案調查。

今年五月份以來，聯邦快遞因華為事件在中國「爆紅」，由於其不斷地給中國「製造麻煩」，中國相關部門已依法對聯邦快遞 (中國) 進行了調查，目前還未有最終結論。

如今，聯邦快遞又因違法承運槍枝案被立案調查。業內人士認為聯邦快遞可能離「不可靠實體清單」又邁進了一步。

由於中國對槍枝管理有嚴格控管，未經許可製造、買賣或運輸槍枝者，將依法追究刑事責任，通常可處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，情節最嚴重的可處死刑。

而聯邦快遞三十多年前就已進入中國市場，理應熟悉中國法律法規。對於發生這次嚴重的違法事件，又在美中貿易談判僵持的敏感時機，讓市場更加關注後續事態發展。

自美國政府今年 5 月將華為公司列入出口管制「實體清單」後，聯邦快遞一再地對華為郵件做手腳，使中國方面懷疑其有意配合美國政府的「長臂管轄」。

此外，另一家官媒新華社痛斥指出，聯邦快遞作為美國快遞業龍頭，其所作所為嚴重損害用戶合法權益，嚴重危害中國公共安全，觸犯中國的法律法規，絕不是偶然的業務過失，而是知法犯法。中國是法治國家，任何在中國企業和個人都沒有法外之權。

聯邦快遞自四月下旬以來，股價一路走低，其市值已經較四月份高點下挫逾 110 億美元。