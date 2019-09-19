阿里巴巴投資台灣新創公司玩美移動 看上「虛擬試妝」技術

《彭博社》報導，據知情人士透露，中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 同意投資台灣擴增實境 (AR) 初創企業玩美移動 (Perfect Corp)，這是阿里巴巴迄今在台灣的最大投資。

知情人士說，阿里巴巴在為玩美移動牽頭新一輪融資，由於該資訊未公開，知情人士要求匿名，知情人士表示，由前凱鵬華盈中國主管合伙人周煒領導的中國風投公司創世伙伴資本以及台灣的訊連科技 (5203-TW)，也參與了此輪融資。

玩美移動週四 (19 日) 宣布，與阿里巴巴建立戰略合作伙伴關係，將該公司的擴增實境技術引入阿里巴巴的線上平台，玩美移動沒有提及該合作的任何財務條款。

阿里巴巴將使用玩美移動的玩美彩妝的虛擬試妝技術，當用戶在阿里巴巴旗下的淘寶和天貓線上購物平台上採購口紅、眼線筆之類的產品時，該技術可以使用戶在購買前查看妝容效果，玩美移動的創始人張華禎在聲明中說，此次合作將助力玩美移動建立與全球品牌的關係，進入中國的美妝市場。

滙豐的亞洲科技公司併購主管 Jeremy Choy 表示：「這是經典的雙贏戰略伙伴關係。」Jeremy Choy 協助了兩家公司此次的合作。

Jeremy Choy 說道：「玩美移動加強了在重要的中國市場的業務和網路，而客戶獲得了更好的購物體驗。」

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