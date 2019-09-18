超越蘋果、Spotify 亞馬遜推「超高清版」串流音樂服務

亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (17 日) 公布了一款高階串流音樂服務「亞馬遜高清音樂 (Amazon Music HD)」，能以 CD 音質或更棒的音質提供深度音樂目錄，強化亞馬遜與 Spotify (SPOT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 在串流音樂領域上的競爭力。

亞馬遜表示，亞馬遜高清音樂將包含超過 5000 萬首「高清」歌曲，另外數百萬首「超高清」歌曲，這是當今串流音頻裡的最高品質。亞馬遜使用 FLAC 編碼標準，為 Free Lossless Audio Codec 的縮寫，隱含音頻邊解碼器可在不降低品質的情況下壓縮聲音檔。

亞馬遜 Prime 會員可用 12.99 美元購買此新服務，其他用戶則須付費 14.99 美元。目前亞馬遜音樂訂閱戶可用每月加值 5 美元的方式升級至高清版服務。目前標準版音樂訂閱服務 Prime 會員收費為每月 7.99 美元。

此服務現已在美國、英國、德國和日本推出，亞馬遜音樂的新訂閱戶享有 90 日免費試用期，現有的亞馬遜音樂訂閱戶也可以免費升級體驗高清版服務 90 日。

亞馬遜推出該服務時引用了長年抱怨數位音樂品質的音樂人 Neil Young 說法，他稱「亞馬遜推出高品質串流音樂的時候，地球將永遠改變。自 40 年前數位音頻出現以來，這是音樂界最重大的事情。」 Neil Young 於 2015 年曾因不滿串流音樂品質，稱「串流音樂已結束」而將串流音樂平台上的作品通通下架。

Neil Young (圖片：AFP）

亞馬遜的高清音樂定義為 16 位元深度 (bit depth) 和 44.1kHz 的採樣率 (sample rate)」，或大致 CD 品質，而超高清音頻則優於 CD 品質，達 24 位元深度、192kHz 採樣率。

位元深度：取樣某一個聲音所需要的位元數。

採樣率：每秒鐘對這個聲音的取樣次數。

蘋果和 Spotify 目前都沒有提供高清音頻選擇，Tidal 和其他一些較小型的服務則提供較高品質的音頻，但吸引力不大。蘋果和 Spotify 的標準串流服務每月售價 9.99 美元，Tidal 則要價 19.99 美元。

華爾街日報指出，亞馬遜音樂近期訂閱人數超過 3400 萬人，仍低於訂閱數 1.08 億人的 Spotify，以及訂閱戶 6000 萬人的蘋果音樂。