外媒：iPhone 11台灣預購量超乎預期

據科技網站《Patently Apple》引述消息人士透露， iPhone 11 在台灣的預購量是超出了市場預期，預計將帶動今年第 Q4 iPhone 銷量大幅成長，同時中國市場預購量亦傳出佳音，顯示蘋果 (AAPL-US) 本次的新機降價策略，正在大中華市場收得成效。

據此前中國第二大電子商務平台京東 (JD-US) 訂單報告顯示，在中國市場中，iPhone 11 預購量已較去年同期增加 480%。

另外《路透社》亦報導，據阿里巴巴天貓平台的銷售數據顯示，iPhone 11 預購量相較去年是上漲了 335%。

蘋果 (AAPL-US) 的降價策略，加上大中華市場的電信營運商推廣，似乎正在兩岸三地之間推動了一波換機潮。

在台灣，消費者對 iPhone 11 Pro 256GB 和 iPhone Pro Max 的佔預購訂單佔了整體需求的 70%，其餘 30% 為 iPhone 11，而隨著蘋果的新 iPhone 系列降價奏效，預購數量也隨之高攀。

根據調研機構 Counterpoint 的最新報告，截至今年 Q2 為止，蘋果 iPhone 在全球智慧型手機市場率高達 43%，仍是智慧型手機市場的絕對領導者。

全球 2019 年 Q2 手機是場市占率分布 (圖片: www.patentlyapple)

市場分析，蘋果的領先優勢仍可能會在今年聖誕假期繼續增加，因為除了 iPhone 系列新機降價以外，隨著 iPhone 11 的功能提升，例如 Pro 機型上的夜間模式及自拍模式等，皆讓新款 iPhone 仍具有一定程度的吸引力。