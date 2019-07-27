全球債券有四分之一都是負利率

全球負殖利債券已經大多數已浮出水面。現在約有 13 兆美元的主權債務殖利率為負值，這意味著投資人的回報可能低於原始投資，並認定政府仍會支持債務的安全性。

這是個奇怪的市場動態，而且還在激增，因為經過十多年的貨幣政策異態化，其用意在遏制歐洲和亞洲部分地區頑固的低通膨和成長不振。

對固定收益市場學有專精的德意志銀行證券公司首席經濟學家 Torsten Sløk 指出，全球現有 25% 或四分之一的債券現在都是負利率。

由於債券價格隨著殖利率的下降而上漲，負利率也反映了全球市場的聯繫程度，以及對更高利率的追尋推動債券價格上漲和國債殖利率下降，以及債市殖利率的上升。

截至週五 (26 日)，10 年期美國國債殖利率約為 2.07%，遠低於其 10 年歷史平均值 2.48%；而德國債券週四 (25 日) 則創下歷史最低點，殖利率為負 0.374%。

歐洲和其他地區的較低和負殖利率可能會影響國內市場，因為該條件有助於支持對較高殖利率國債和其他收益更高的債券的需求，將利率保持在較低水平，債券理論上應該隨著道瓊工業平均指數、納斯達克綜合指數和標準普爾 500 指數創下新高而反彈。

在某些情況下，甚至所謂的高收益債券，也就是通稱的垃圾債券，也會產生負殖利率。美銀美林表示，目前有超過 30 億美元的垃圾債是負殖利率的。

這種不自然的動態不太可能很快解決，歐洲央行週四表示將在 9 月實施新的量化寬鬆措施，人們普遍預計聯準會 31 日將基準借貸成本降低至少 25 個基點。