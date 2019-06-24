大低利時代來了 全球負利率債券突破13兆美元創新高

上周歐洲央行和美國聯準會相繼釋出降息的信息後，使得全球負利率債券單周增加 1.2 兆美元，總額首次突破 13 兆美元創下新高。

負利率債券總額來到 13 兆美元新高。(來源：Blommberg)

在寬鬆政策風向帶動下，全球債券 (與殖利率反向連動) 市場大漲，奧地利、瑞典和法國上周加入負利率俱樂部，10 年期公債殖利率相繼宣告跌破零；日本和德國的同期公債殖利率創下新低，同時，美債殖利率也再度跌破 1%。

研究機構 Evercore ISI 主席 Ed Hyman 表示，主權債券相繼淪為負利率，意味著那裡出了問題，不只是美國聯準會，全球央行都要對此備妥因應之道。

Capital Group 固定收益專家 Margaret Steinbach 日前也表示，利率未來在低檔將維持更長時間，目前看不出有那些催化劑可以讓利率走高。

在歐洲的主要經濟體幾乎淪為負利率區，德國、法國、比利時、瑞士、芬蘭、荷蘭、奧地利、丹麥、瑞典的 2 年期公債殖利率均跌破零；值得注意的是丹麥 20 年期公債殖利率已跌至歷史低點，距離零利率近在咫尺。根據彭博的數據顯示，全球約有 40% 的債券殖利率不到 1%。

除了主權債券外，在投資級市場，目前估計有 1/4 的企業債券為負利率。隨著企業利用低利率借款，使得垃圾債券總額超過 1.23 兆美元，是十年前的兩倍以上。

負利率債券的範圍是否繼續擴大？部分取決於歐洲央行行長德拉吉的接班人及日本央行的利率走向，這兩大央行的利率決議牽動大部分的負利率債券。另一方面則要關注即將進入零利率甚至負利率的國家，例如：比利時的 10 年期公債殖利率為 0.08%；西班牙同期殖利率也僅有 0.39%。