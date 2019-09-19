別管類股輪轉 在投資組合中維持防禦機制最重要

對於美股近期出現類股輪轉的情形，每個市場交易員都有自己的看法和解釋，但是，對在 State Street Global Advisors 營運 SPDR Americas Research 的 Matthew Bartolini 來說，他可能就是那種不相信近日從成長型股票轉向價值型股票的人。

SPDR 是推出全球第一支 ETF SPDR S&P 500 基金 (SPY-US) 的公司。母公司道富銀行 (State Street) 目前管理著近 3 兆美元資產，被稱為基金經理業者中的「三巨頭」之一。

在最近價值型股票一飛沖的走勢中，許多分析人士認為這表明這顯示大盤普遍認為在本波周期中還有更多上漲空間。

Bartolini 認為，這可能是「技術面驅動」，也就是由類似對沖基金等大型投資人迅速從其投資組合中撤出風險資產而引發，而非認定這是當前投資格局正確策略的基本面看法。

Bartolini 說：「重新檢視目前所處的經濟環境，基本面並不能完全支持全面的價值型股票反彈。」

「總體經濟動能還算不上夠強勁。因此，要說價值型股票勝過成長型股票還為時過早。可能還必須稍等片刻。」

他還指出再過幾週就要陸續發布的第 3 季獲利負成長預期，其估值背景「相對於歷史而言有些疲乏」。

既然聯準會 (Fed) 今年已經二度降息，而且對經濟成長看法參差不齊，那麼投資人應該如何自我定位？

Bartolini 指出，「我認為應該開始加強投資組合的防禦性，側重於低波動性策略，」與其考慮像是房產或科技等類股，Bartolini 和他的團隊推薦考慮因子或屬性，比如風格、規模或風險。

Bartolini 說，低波動性因子投資有助投資人降低風險，但是如果週期中還有更大的成長空間，那麼也有必要增加質量和價值因子。

其中可能包括在質量方面尋求擁有可持續現金流的企業，以及在價值考量上尋求與週期無關的商業模式。「將它們融合在一起可以提供一種真正多元化的策略，在這個仍然普遍續呈上升趨勢的大幅波動市場中很好地發揮作用。」

Bartolini 說，一個未獲重視的產業可能是醫療保健。他認為該領域的估值之所以具有吸引力，很大程度上是因為頭條新聞風險，而不是基本面因素。下季的獲利估計也看起來不錯。

「我認為，對於願意承擔頭條新聞風險的投資人來說，醫療保健是個不錯的反向投資機會。」