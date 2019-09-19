一年出走3人！蘋果公關副總道林宣布離開領導團隊

外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 公關部門副總裁道林(Steve Dowling ) 將離開公司，成為今年離開蘋果領導團隊的第三人，這是由美國科技媒體 Recode 率先報導，爾後 CNBC 也證實此消息。

先前負責零售部門的 Angela Ahrendts 在 2 月宣布離職，接著蘋果傳奇的設計領袖 Jony Ive 6 月時掛冠離去，連同最新離職的 Steve Dowling ，這三人均屬蘋果領導團隊的成員，直接向執行長庫克 (Tim Cook) 報告。

根據道林發送給員工的內部備忘錄，蘋果的行銷部門主管 Phil Schiller 將成為公關團隊的臨時經理。

蘋果以聲明稿表示，「Steve Dowling 已效力蘋果公司 16 年以上，在蘋果許多重要時期都做出了各層面的貢獻。」

「從第一代 iPhone 和 App Store 起，到 Apple Watch 和 AirPods，他合力述說了蘋果的故事，也將我們的價值與世界分享。繼又一次成功推出產品後，他決定離開蘋果公司，回歸家庭一段時間，他為公司留下相當多珍貴事物，能為公司締造未來的成功，我們感謝他為蘋果公司所做的一切，並祝他一切順利。」

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Iger 也在上週宣布辭去蘋果董事一職，因為蘋果和迪士尼兩家公司準備今年 11 月各自推出影視串流服務，成為業務上的競爭對手。

在道林 離職之際，蘋果也與其他「Big Tech」 同樣面對監管單位日益增強的反壟斷審查。上週眾議院司法委員會以反壟斷審查為由，要求蘋果交付文件說明其在 App Store 推廣和銷售 app 的方式。臉書、谷歌和亞馬遜也因審查而被要求過交付文件和內部通訊資料。