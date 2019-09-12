川普讚中國善意姿態 德銀警告：風險未除 Fed 再降息四碼

近期美中貿易樂觀情緒引發股市反彈，但德意志銀行週三 (11 日) 預計聯準會將再未來降息四碼，還警示，如果美中貿易戰升級，美國可能會出現溫和衰退，利率將降至零。

隨著美中下月華府談判將至，中國週三首度發布，美國商品的關稅豁免清單，美國總統川普肯定這是中方釋出的「善意姿態」。

然而，德意志銀行首席經濟學家 David Folkerts-Landau 警告：「最近美國的局勢有所緩和，但目前還沒有達成協議的跡象。」

亞洲社會研究院 (Asia Society Policy Institute) 副總裁 Wendy Cutler 表示：「如果他們 (中方) 真的想向美國發出一個強烈的訊號，他們應該將大豆等美農產品納入豁免清單。」

Wendy Cutler 補充：「「儘管如此，我認為這是向前邁出的積極一步。」

與此同時，川普週三推文抨擊聯準會與主席鮑爾應將利率降到零，或者更低。

David Folkerts-Landau 表示：「我們預計在 9 月、10 月、12 月和明年 1 月的每次政策會議上都會降息 25 個基點。」

若美國和中國之間的貿易緊張局勢緩解或維持現狀，David Folkerts-Landau 預計到 2020 年中，美國 GDP 增速將降至 1.5% 以下。

反之，如果美中貿易戰加劇，David Folkerts-Landau 認為，美國將面臨零利率和經濟溫和衰退的風險。

聯準會 7 月份正式實施 10 年來首見的預防性降息，理由是貿易不確定性和通膨趨緩。市場普遍預計，聯準會將在 9 月 17 日 聯邦公開市場委員會 (Fomc) 召開為期兩天的會議時，再次降息 25 個基點。