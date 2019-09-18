CME首席經濟學家：川普最好別和中國達成協議 否則將衝擊大選

從 2018 年年初以來，美中貿易戰你來我往，一邊試著進行貿易談判，又一邊在數百億美元的商品上互加關，談判了這麼久，卻沒看見雙方真的有談出什麼解決方法，芝加哥金屬交易所 (CME Group) 首席經濟學家 Bluford Putnam 在媒體上直言，川普最好別和中國達成協議，否則會對他 2020 年選情大有影響。

貿易戰這個經濟議題，對川普來說卻是個政治問題，因為民主黨不喜歡中國，而川普所屬的共和黨又希望他對中國疾言厲色，若是真的達成協議，恐怕兩邊都討不了好。

Putnam 說，只要川普維持這種強硬態度，就可以順利撐到明年大選；而習近平面對的問題也類似，他不可能對川普低頭，更難以達成協議。依照他的看法，中美貿易問題可能還要拖到明年美國總統大選以後。

2018 年初，川普以指控中國剽竊智財權發難，掀開了貿易戰的序幕。雙方陸續談判至今，能拿出的成果卻是少之又少。近期美國又對 1120 億美元中國消費品開徵新關稅，中國也對 750 億美元美國商品施以報復，情況可說是愈談愈糟糕。

摩根大通估算，新關稅將會讓美國家庭平均每年要增加 1000 美元的支出，這影響了美國經濟成長，也拖累全球經濟。國際貨幣基金會預估，美國 2019 年經濟成長率將為 2.6%，2020 年則放緩至 1.9%。