美股盤後 — Fed二度降息 未來再降訊號微弱 鮑爾一句話美股止血回穩

週三 (18 日) 聯準會二度降息，未來降息訊號不明，美股道瓊盤中一度下跌逾 200 點，但隨著鮑爾承諾，必要時採取「積極」行動，並可能盡快擴表，解決流動性問題，促使美股收復大部分失地，四大指數近乎持平。

週三 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 36.28 點，或 0.13%，收 27147.08 點。

那斯達克指數下跌 8.62 點，或 0.11%，收 8177.39 點。

標普 500 指數指數上漲 1.03 點，或 0.03%，收 3006.73 點。

費城半導體指數上漲 1.21 點，或 0.08 %，收 1600.95 點。

標普 11 大板塊有 6 個板塊上揚，公用事業、金融與材料板塊領漲，能源、房地產和工業板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.94%；Netflix (NFLX-US) 下滑 2.36%；臉書 (FB-US) 上漲 0.032%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.28%。

晶片股方面以科磊領漲 (3.53%)。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.74%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.27%；美光 (MU-US) 下滑 0.71%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 0.60%；英特爾 (INTC-US) 下滑 0.40%。

利率決策較敏感的 2 年期美債殖利率走升，10 年期美債殖利率跌幅收斂，推升金融股走高。美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.20%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 0.34%；高盛 (GS-US) 上漲 0.55%。

台股 ADR 方面。友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.37%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.64%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%。

焦點個股

週二聯邦快遞 (FDX-US) 下調本財年獲利預期，主因是美中貿易爭端持續，與亞馬遜快遞運輸合約不再續簽影響營收，此消息拖累其股價週三下挫 12.92% 至每股 150.91 美元，創自金融危機以來表現最差的一天。

微軟 (MSFT-US) 週三收漲 0.82% 至每股 138.52 美元，穩坐兆美元的寶座，盤後將季度股息從 46 美分上調 11% 至 51 美分，並宣布一項新的 400 億美元庫藏股計畫，激勵其盤後股價漲逾 1%。

華爾街分析

週三聯準會 (Fed) 一如預期降息一碼，將聯邦基金利率範圍下移至 1.75% 至 2.00%，由於釋出的利率點陣圖顯示今年不會再有降息，美股四大指數近乎持平。

美國總統川普隨後推文再度抨擊鮑爾與聯準會，讓大家再次失望了，痛批鮑爾是沒膽、沒道理還沒遠見！可怕的傳播者！

鮑爾在記者會上表示，降息是為風險提供保險，包括全球經濟增長疲弱以及對貿易政策的擔憂，強調沒有看到或預測美國經濟衰退。

鮑爾表示，為了應對流動性短缺，我們有可能需要盡快恢復資產負債表的有機增長，並承諾必要時採取「積極」行動。

JonesTrading 首席市場策略師 Mike O'Rourke 表示：「鮑爾很好地傳達一個觀點，即使這是一個週期中期調整，但如果需要的話，顯然聯準會已準備好採取行動。」

資本經濟學首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，聯準會聲明與 7 月聲明基本沒有變化，同時新的經濟預測幾乎完全沒有改變，代表大多數聯準會官員仍然預測經濟增長反彈，這意味任何進一步的降息都將受到限制

根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估 10 月降息一碼的機率為 44.9%。12 月降息的機率為 61.2%。