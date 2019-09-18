南韓以牙還牙！正式將日本剔出貿易白名單

繼日本上月底正式將南韓從出口優惠國家的白名單中除名後，南韓產業通商資源部週三 (18 日) 公告，實施《戰略貨品進出口告示修訂案》，正式將日本剔出貿易白名單。

南韓週三正式宣布，修訂該國貿易夥伴分類，從原先甲、乙等兩類，修改為甲一、甲二及乙等三類，強調這是為了加強出口管理並改善制度。

南韓週三宣布修訂該國貿易夥伴分類 (製圖：羅昀玫)

甲類國家可享有出口手續簡化待遇，甲一類國家待遇不變，但甲二類國家待遇下降。日本週三被歸類至甲二類國家，成為原先 29 個最高級甲類國家中，唯一被降級的國家。

就出口管制力度來說，甲二類與乙類國家大致相同，差別之處在甲二類國家獲豁免個別申報所需部分材料和戰略物資的中介審查。

按新規定，南韓企業向日本出口戰略貨品時，申報和審批流程時間拉長，約需要 15 天，遠遠超過原先的 5 天。韓企還必須單項逐一申請審批，每項需向政府遞交的證明材料，也由原先的 3 份增加至 5 份。

南韓於聲明中表示，本次修訂是為了加強南韓對戰略物資出口的控制，而非對日本的報復。

日方早前回應，對於修訂案的依據和內容細節若無明確回覆便推動實施的話，形同恣意的報復措施。

此外，南韓計畫終止《日韓軍事情報保護協定》 (GSOMIA)，並世界貿易組織 (WTO) 投訴，抗議日本歧視性措施，對高科技製造業關鍵材料實施更嚴格且不公的出口管制。