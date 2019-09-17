日本首都圈8月華廈戶數增加、平均房價飆升

日本的不動產經濟研究所 (Real Estate Economic Institute Co., LTD)，在週二 (17 日) 公布了最新的調查數據。2019 年 8 月份，以日本東京為中心的首都圈 (包含東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣)，在新落成華廈的推出戶數，較去年同期增加 21.1%，達 1819 戶。這是近 8 個月來，首度出現的增加。

在戶數的分布及占比方面，東京 23 區有 1201 戶，占 66%。東京 23 區以外的市郊部有 129 戶，占 7.1%。神奈川縣 374 戶，占 20.6%。埼玉縣 63 戶，占 3.5%。千葉縣 52 戶，占 2.9%。

預估在 9 月份所推出的戶數，將會達到 3000 戶水準。

日本首都圈、近畿圈近年華廈平均房價變化。(圖片：不動產經濟研究所)

8 月日本首都圈的成交戶數為 1371 戶，當月成交率較去年同期上升 10.9 個百分點，來到 75.4%。和 7 月數據相比，則是上揚了 7.5%。

8 月的日本首都圈每戶平均價格為 6405 萬日圓，較去年同期上揚了 19.5% 或 1045 萬日圓。每 1 平方公尺 (約 0.3025 坪) 的單價為 89.5 萬日圓，年增 13.6% 或 10.7 萬日圓。未售出的成屋數量有 6748 戶，較上月底減少 367 戶。

從 8 月日本首都圈的成交率來看，東京 23 區達 77.5%，東京 23 區以外的市郊達 62.8%，神奈川縣達 78.3%，埼玉縣達 50.8%，在上週 15 號 (法西) 颱風成為重災區的千葉縣達 65.4%。