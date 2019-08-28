〈日韓貿易戰〉日本貿易出口白名單剔除南韓 28日生效！

8 月 28 日，日本政府將南韓從出口管理對象國「Group A」(原本稱為『白色名單』) 中除名的政令正式生效。今後日本經濟產業省，只要對出口到南韓的貨物有所疑慮，就可要求進行審查。

這項作法，也是繼今年 7 月初，日本政府對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等 3 項，在半導體與 OLED 面板製造上不可或缺的關鍵化學品進行嚴格出口管制後，又再一次採取的相關措施。

過去包含南韓在內，與英、美、德、法等，共 27 個國家，被日本歸類為出口的優惠待遇國。而這回南韓遭日本政府從「Group A」降格到「Group B」，除了在轉為其他軍事用途可能性較低的食品、木材等品項外，幾乎在所有的貨物出口案件上，只要日本經濟產業省認為可疑，都可要求接受審查。

也由於日本政府實施的嚴格出口審查，可能造成出口到南韓的貨品在交期上出現延宕，南韓企業也為此感到緊張，並引發南韓政府的不滿。

日本貿易出口白名單剔除南韓 28 日生效！(圖片：AFP)

南韓政府在 8 月 22 日，決定不再續簽於 2016 年 11 月與日本締結的「日韓軍事情報保護協定」(GSOMIA)。南韓國務總理李洛淵，也在 8 月 26 日於南韓國會表示，若日本撤回將南韓從出口白色名單上除名的決定，南韓政府將會考慮續簽 GSOMIA。

不過日本經濟產業大臣世耕弘成回應，軍事情報與出口管理是兩回事，無法理解南韓為何將兩件事情並為一談，當然無法接受如此說詞。