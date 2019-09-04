〈日韓貿易戰〉南韓刻意量身訂做？日本專屬的「甲2類」

日本經濟產業省於昨 (3) 日表示，針對南韓政府以安全保障為由，將日本從出口管理的優惠待遇對象國名單中除名一事，認為這樣的作法是南韓政府「恣意的報復措施」，已經在南韓政府的公開徵求意見活動中，向韓方提出了反對意見書。

根據《韓聯社》週三 (4 日) 報導，南韓產業通商資源部 4 日在官方臉書上表示，日本之所以會被南韓從出口白名單上移除，是為了加強出口管理，並非報復措施。

南韓刻意量身訂做？日本專屬的「甲 2 類」。(圖片：AFP)

南韓在 8 月 14 日時，將貿易夥伴的分類由原先的甲、乙兩類，細分為甲 1、甲 2、乙等 3 個種類。原本享有出口手續簡化待遇的甲類國家，改被歸在甲 1 類；日本被降至新設的甲 2 類，也是原本甲類的 29 個國家當中，唯一遭到降級的。

南韓這回針對「戰略貨品進出口告示修訂案」公開徵求意見，而截止日期則為 9 月 3 日。南韓產業通商資源部表示，日本經濟產業省在 3 日晚間 10 時許，就「戰略貨品進出口告示修訂案」提出了意見書。

日方回應指出，對於修訂案的依據和內容細節若無明確回覆便推動實施的話，形同恣意的報復措施。也要求韓方就告示修訂的理由、日本被歸到甲 2 類，還有南韓在出口上實施全面管制等作法給予答覆。

南韓產業通商資源部回應，告示修訂旨在加強出口管理並改善制度。針對運作上違背國際和平與地區安全的國際出口管控體系，以及在基本原則的出口管控制度難以進行國際合作的國家，加以另行分類。韓方在修訂告示之前，已通過多種途徑來告知日方修訂理由。

在歷經 20 天的公開徵求意見結束後，修訂案將經過管制審查及法制審查後，於 9 月時生效。南韓產業通商資源部表示，雖然公開徵求意見活動已結束，只要日本政府提出要求，南韓方面可隨時展開對話。