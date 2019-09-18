半導體、科技業前景可期 瑞信上調韓股至「增持」

鉅亨網編譯林薏禎 2019年9月18號11點30分

有鑑於美中貿易局勢對南韓股市造成的影響日漸消退，瑞士信貸 (Credit Sussie) 將南韓股市評級自「中性」上調至「增持」，並稱隨著科技業前景改善、對全球貨幣敏感性下降，預計南韓股市將在今年觸底反彈，前景可期。

受到全球貿易緊張與技術需求長期不振影響，南韓近來經濟成長疲軟。其中，製造業經理人指數 (PMI) 今年至今僅在 4 月小幅高於榮枯線，製造業在出口萎縮衝擊下，企業經營信心受到顯著影響。

(圖：IHS Markit)

不過，瑞信亞太地區股票策略主管 Dan Fineman 表示，目前亞太地區出口尚未出現反彈，但下降速度已經觸底。他認為南韓股市會在明年出現轉機，預計今年企業每股盈餘 (EPS) 將觸底反彈，南韓的經濟成長將自關鍵經濟數據反映出。

他特別指出，5G 數據中心轉換以及記憶體庫存壓力緩解，將驅動科技與半導體公司的前景改善，為南韓股市帶來利多消息。

瑞信高級研究員 Park Ji-hoon 也表示，在半導體、煉油以及化學產業公司盈利表現改善之下，南韓企業 EPS 下滑情況將有所緩解。並強調美中貿易戰對股市的影響已逐漸消減。

南韓上週公佈數據，8 月失業率自 4% 大幅降至 3.1%，就業人口年增 45.2 萬，創 2017 年 3 月以來最大增幅。其中製造業職務損失已放緩，首爾渣打銀行首席經濟學家 Park Chong-hoon 表示，這可能是觸底的跡象，但仍需以經濟數據佐證。