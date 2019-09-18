美股盤後 — 沙國原油供應 9 月底全面恢復 華爾街靜待Fed利率會議結果

週二 (17 日) 沙國預期原油供應將於 9 月底完全恢復，較原先預期還早，華爾街恐慌情緒消退，與此同時，聯準會週二開始為期 2 天的 9 月利率會議，市場靜待週三利率會議結果，美股四大指數小幅上揚。

隨著油價下滑，能源股走低，美債殖利率下滑，銀行股普遍走低，房地產類股表現最佳。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 33.98 點，或 0.13%，收 27110.80 點。

那斯達克指數上漲 32.47 點，或 0.40%，收 8186.02 點。

標普 500 指數指數上漲 7.74 點，或 0.26%，收 3005.70 點。

費城半導體指數上漲 5.25 點，或 0.33%，收 1599.74 點。

標普 11 大板塊僅能源和工業 2 板塊下滑，房地產、公用事業與材料板塊領漲。(圖片：Finviz)

週二國際油價下滑，航空股和能源股一夕行情反轉，美國航空 (AAL-US) 上漲 3.13%；達美航空 (DAL-US) 上漲 0.51%；聯合航空 (UAL-US 上漲 1.37%。埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 分別下跌 0.76% 和 0.19%。

尖牙股 (FAANG)。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.36%；Netflix (NFLX-US) 上揚 1.46%；臉書 (FB-US) 上漲 1.00%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.81%。

晶片股方面。美光 (MU-US) 上漲 1.38%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.48%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.55%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.83%；英特爾 (INTC-US) 下滑 0.48%。

美債殖利率走低，金融股集體下挫。美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.63%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 1.21%；高盛 (GS-US) 下跌 0.60%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.19%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 2.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

今日關鍵數據

美國 8 月工業生產指數報 0.6%，預測 0.2%，前值 -0.1%。

美國 9 月 NAFB 房市指數報 68，預測 66.0，前值 66.0。

華爾街分析

沙國上週末煉油廠遭攻擊，影響沙國每日原油產量約 50%，影響全球 5% 的原油供應量，沙國週二 (17 日) 表示，石油產能將在 9 月底完全恢復正常。

盤中時段，美國總統川普表示，美中貿易協議即將到來，可能在 2020 年大選之前或之後一天達成協議，一度提振美股增幅。

Edward Jones 投資策略師 Nela Richardson 表示，沙國遭襲擊提醒投資者注意地緣政治緊張局勢升級的風險。

Nela Richardson 稱：「我們點出美中貿易升級、英國脫歐，但我們看到在過去兩年裡，可能會出現意想不到的風險觸發因素，而我們並不總是知道這將從何而來？」

華爾街降低週三 (18 日) 聯準會降息的預期。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率，已為從數週前超過 90% 下滑至 50.8%。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 在一份報告中表示：「市場關注聯準會將發出多麼強烈的信號，表明它將在 2019 年底前再次降息，週三釋出的利率點陣圖和聲明將決定聯準會是否符合市場預期並提振股市，或是我們將再次看到鷹派降息與市場波動性。」

投資公司 Villere & Co. 合夥人 Sandy Villere 表示：「我們正接近標普 500 指數阻力位，並靜待股市回落，接著我們就能購買一些在過去幾天重挫的類股。」