美股早盤 - 高盛、JPM領跌 道瓊小幅低開、市場靜待Fed會議

美股週二 (17 日) 早盤小幅低開，主要由金融股高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US) 領跌，雙雙跌約 1.5%，因市場仍預期聯準會 (Fed) 將於本週出手降息，而 Fed 連續降息之舉措，可能傷害美國銀行業之獲利。

Fed 訂於台北時間週四 (18 日) 凌晨 2 時宣布 9 月份利率決議，目前市場預期，Fed 9 月降息一碼之機率已降至 63.5%，此前 8 月底時降息機率曾高達 100%。

另外值得注意的是，週二 (17 日) 早盤國際油價出現大幅回跌逾 6%，因《路透社》引述知情人士報導，目前沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已回復約 70% 的原油產能，估計未來 2 至 3 週之內，將很快可以完全回復到受攻擊之前的原油產出。

沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 將於台北時間週三 (18 日) 淩晨 1：15 召開記者會，正式對外說明油廠遭襲後，需要多少時間來恢復產能。

截至台北時間週二 (17 日) 晚間 10 時許：

道瓊指數下跌 30.86 點或 -0.11%，暫報 27045.96 點

S&P 500 上漲 0.84 點或 0.03%，暫報 2998.80 點

那斯達克下跌 5.80 點或 -0.07%，暫報 8147.74 點

費半指數下跌 4.77 點或 -0.30%，暫報 1589.72 點

台積電 ADR 上漲 0.06% 至每股 44.64 美元

十年期美債殖利率下跌 1.12% 至殖利率 1.822%

紐約輕原油下跌 6.08% 至每桶 58.86 美元

布蘭特原油下跌 6.46% 至每桶 64.55 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1509.35 美元

美元指數下跌 0.19% 至 97.993 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

今日關鍵數據

美國 8 月工業生產指數報 0.6%，預測 0.2%，前值 -0.1%。

美國 9 月 NAFB 房市指數報 ，預測 66.0，前值 66.0。

美國工業產出月增率 圖片：tradingeconomics

美國 8 月工業生產指數月增幅度創今年以來最高，主因是採礦產量激增，其中包括石油和天然氣生產。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 表示：「推動 8 月美國工業生產優於預期，主要是原油產出和製造業產出出現反彈，但預估反彈力道不會持續太久。」

華爾街分析

針對當前美股盤勢，標普全球 (S&P Global) 美國首席經濟學家 Beth Ann Bovino 認為，市場主流還是預期 Fed 將降息一碼，而即使油價上漲，Fed 也不會太過擔心通膨壓力，因為從油價傳導至核心個人消費支出 (Core PCE) 的通膨比例不大。

而當前 Fed 降息一碼之預期，可謂已是完全定價於市場之中，市場更關注的是，台北時間週四 (18 日) 凌晨 2 時 Fed 即將釋出的利率意向點陣圖 (Dot Plot)，點陣圖將顯示 Fed 官員們站在此刻的經濟時點上，對於未來的利率展望。