貿易戰拖累僅科技股獨紅 投顧看好AI、5G後市

今年以來股市深受美中貿易戰干擾震盪整理，但 MSCI 世界指數仍漲幅仍有 18%，科技類股不受衝擊逆勢大漲近 3 成，表現頗為亮眼，富蘭克林證券投顧表示，科技業突圍關鍵在於基本面佳，尤其看好 5G、AI 相關類股後市潛力商機。

5G 部分，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，針對 5G 題材，相較於通訊設備製造商，更偏好半導體、電塔 (Towers) 與軟體股來參與 5G 投資機會。

尤其半導體對 5G 部署至關重要，電塔公司幫助 5G 營運商將網路服務配送至行動裝置，原因在於掌控網絡因此具有較高的定價能力，隨著向 5G 移轉的趨勢愈加明顯，電塔公司的商業模式具吸引力。

此外，物聯網領域也將出現更多機會，由於 5G 提供更大頻寬且低延遲，未來連接到網路的裝置數量將大幅上升，像是提供企業安全雲端解決方案的公司也將受惠。

在人工智慧部分，強納森 ‧ 柯堤斯點名認為，人工智慧技術的進步在供應端將帶動晶片製造商的增長，而需求端則由電子商務和社交網路領域的科技龍頭、應用軟體即服務 (SaaS) 公司因掌握大量數據，可利用人工智慧更深入了解客戶，提高生產力和增加收入來源。

整體而言，目前較看好科技領域的投資機會，投資策略在樂觀中保持謹慎，儘管硬體、中國及歐洲支出略顯疲態，但可望藉由企業應用於數位轉型的支出強勁推升類股走勢。

但要注意的是，考量全球貿易政策及美中關稅措施增添不確定性，次產業中的半導體及硬體股受到貿易戰的影響較大，後續需密切觀察中國的需求潛力。