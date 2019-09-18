貿易戰衝突下 人民幣與新興市場相關度創歷史新高

《彭博社》報導，新興市場股、匯市的命運，自從貿易戰爆發以來，已經變得與人民幣走勢更加緊密。

人民幣與新興市場股匯市之間的相關度，目前約在近兩個月的歷史新高處徘徊，儘管部分原因歸因於中國經濟在全球貿易中的影響越來越大，但人民幣與新興市場相關度緊密的現象，也顯現出在美中貿易戰的衝突下，市場對於與中國有高度貿易關係的新興市場，亦抱持著謹慎態度。

新興市場資產與人民幣相關度創下新高 圖片：Bloomberg

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 新興市場外匯交易員 Masakatsu Fukaya 直言：「人民幣的動向，直接反映了市場對美中貿易爭端的樂觀或悲觀情緒。」

而近期貿易樂觀情緒再次上升，因美國總統川普 (Donald Trump) 週二 (17 日) 表示，美中可能很快就會與中國達成一項貿易協議，川普並表示，如果中國想在總統大選之後再達成協議，那麼這份協議可能是史上最艱難的協議。

川普週二 (17 日) 說道：「如果是在總統大選過後才要達成協議，那麼從中國的立場來看，這將是史上最艱難的協議，他們知道這一點。」

中國貿易協商代表已預定將於本週前往美國，為 10 月份的美中高層級貿易協商來預作鋪路，美國貿易談判代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 早前向美國商會首席執行長多諾霍 (Tom Donohue) 表態，他希望推動完成真正的貿易協議。

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)