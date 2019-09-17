看好自動駕駛車前景 中美政府及企業紛紛積極投資

2016 年，蘋果 (AAPL-US) 為中國滴滴出行投資了 10 億美元。 滴滴的總裁柳青指出:「兩家公司將在產品，技術，營銷和許多其他層面上互利互惠」。

近期，也有許多關於蘋果自動車計畫，泰坦計畫的相關專利申請陸續曝光。蘋果在車輛技術中獲得了許多專利，這些專利涵蓋了自動和半自動技術。

蘋果關於自動駕駛車的各種計劃，足以想見此市場未來的潛在商機。全球的兩大主要經濟體在此領域也陸續有許多的相關政策支援及科技企業參與。

近期中國發布了一份關於上海自動車計畫的報告。

報告指出，雖然上海以金融中心聞名，但它現在正試圖以高科技為基礎實施自動駕駛的計劃。

當地政府官員於周一宣布，該市已成為中國第一個向智能互聯汽車企業核發許可證的城市，允許他們在城市中試行自動駕駛。

汽車製造商上汽集團，寶馬汽車以及迪迪出行為第一批獲得許可證的公司，並將在該市特定區域推出相關項目。

中國相關企業準備在一兩年內推出機器人項目。加速支援相關安全政策的施行，儘管仍有許多民眾懷疑這些項目的實際性。

例如迪迪出行的機器人項目，乘客將能夠在上海的任一個機器人駕駛服務站點中透過應用程式呼叫自動駕駛車。滴滴出行創始人兼 CEO 程維在上海世界人工智慧大會上宣布了此消息。

雖然上海將成為第一個試驗城市，但中國企業百度也正準備在今年末在長沙推出機器人服務，而小馬智行也正在廣州南沙區開展自己的相關項目。

在美國，Google(GOOGL-US) 的 Waymo 與便車服務 Lyft 合作，在鳳凰城提供無人駕駛汽車服務。

與此同時，特斯拉的 CEO Elon Musk 表示，他的公司預計在 2020 年開始陸續實施自動駕駛計程車計畫。