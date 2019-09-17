蘋果vs.歐盟130億歐元天價罰款大戰Round 1本週登場

今年 8 月中旬美國蘋果內容網站 Patently Apple 發布了一篇名為「蘋果與歐盟的 130 億歐元之戰將於 9 月中旬走上法庭」的報告，當時外媒報導指出，「歐盟的普通法院 (General Court) 將於 9 月 17 日至 18 日兩天聽取蘋果和愛爾蘭的說法。」

歐盟委員會 2016 年認定愛爾蘭政府給予蘋果 (AAPL-US) 的納税優惠屬於特殊優待，向蘋果開出了高達 130 億歐元的史上最大額税款罰單，引起美國、愛爾蘭和蘋果公司三方不滿，美國砲轟歐盟分明敲詐美企，愛爾蘭則擔心國際投資受到影響，不僅向歐盟聲明蘋果並未欠稅，也對歐盟的裁決提出上訴。

盧森堡法院週二週三將聽取愛爾蘭和蘋果兩方說法，但本週不會聽到這個議題一勞永逸的裁決。

《金融時報》報導指出，「預計明年底之前才會做出裁決，但不管結果如何，敗訴方都肯定會上訴，上訴審由歐洲法院 (European Court of Justice) 審理，預計花費 3 至 4 年才會得出結論。」

該報導進一步指出，「蘋果也控訴歐盟的理由晦澀難懂，實則毫無意義。」

蘋果財務長 Luca Maestri 在 2016 年時曾稱，「歐盟忽略了蘋果公司在自家總部研發的事實，愛爾蘭只是提供分銷管道、採購和物流。他們單純假裝蘋果產品的一切都是在愛爾蘭生產。」

素來有企業避險天堂之稱的愛爾蘭長期抱怨歐盟干涉其主權，誤解國家援助規則，並指責歐盟破壞了愛爾蘭的低企業稅制。