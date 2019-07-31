高通：在自動駕駛汽車領域 美國或將落後中國

據高通公司稱，中國制定 5G 網聯汽車通信標準的計畫，有可能使美國在自動駕駛汽車商業化浪潮中落伍。

「當西方世界還在為標準的長期路線圖舉棋不定之際，中國將會先於我們一大截，以此挽救數以百計、乃至數以千計的生命。」高通高級副總裁 Patrick Little 在接受採訪時說。

「如果我們能夠達成統一標準，我們便可實現更加快速的部署，並因此而節省大量的金錢和大量的時間。」Patrick Little 表示。

高通和其他 100 多家公司如今正在力促全球監管機構采納一種名為 C-V2X 的基於 5G 的蜂窩車聯標準。這一技術將使得車輛與相關設施可以隨時相互發送實時交通數據，並由此減少事故的發生。

而競爭對手公司則在倡導一種基於 Wi-Fi 的標準，尋求開拓一個汽車電子數據傳輸市場，根據 IHS Markit 的估算，這一市場的規模到 2025 年有望達到 92 億美元。

IHS Markit 認為，自駕車市場規模至 2025 年上看 92 億美元 圖片：Bloomberg

高通陣營的支持者堅稱 C-V2X 速度更快也更可靠，而包括頂級汽車晶片製造商恩智浦半導體在內的另一陣營則分辨說，現有基於 Wi-Fi 的名為 DSRC 的技術已經夠好了。通用汽車、福斯汽車和本田汽車都是 DSRC 技術的擁躉。

「關鍵問題是這個是現成的，數百萬英里的駕駛測試已經使其可靠性得到了證實。」恩智浦半導體總裁 Kurt Sievers 在接受採訪時說。

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