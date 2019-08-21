蘋果「泰坦計劃」未死！再奪2項全新專利

美國專利商標局近日授權蘋果 (APPL-US) 53 項新的專利，以下為蘋果無人駕駛車 Project Titan 相關的兩項發明。

第一項專利涉及車輛的穩定性控制系統，而第二項專利涉及具有適應式定位的門，該門是向左和向右滑動而不是如傳統的打開方式。

車輛穩定性控制系統

蘋果獲得了專利編號 10384672，其中包括車輛穩定性控制系統。

蘋果聲明穩定性控制系統可以在以自主和半自動模式操作的車輛中實現，其中車輛運動控制系統利用環境傳感器來確認期望路徑和在該路徑上期望的車輛回應。

該系統基於描述車輛如何移動的運動狀態來控制車輛。運動狀態包括例如 3 軸轉換 (3-axis translation)、迴轉速率 (rotation rates) 和加速度。利用期望的路徑和期望的車輛回應來確定整體的狀態，並且控制車輛的致動器以使車輛的實際運動能符合預期。

車輛回應也受其運動回應限制的約束。車輛不應偏離運動限制的門檻

運動限制可能包括過大的車身側滑角。傳感器確定車輛的測量狀態。穩定性則能識別模組參考狀態和測量狀態之間的參考偏差並輸出命令，同時基於來自車輛運動控制系統的期望車輛以作回應。

執行器可操作以回應命令並減少測量狀態和期望狀態的誤差。因此，當穩定性控制系統介入時，最終的車輛回應將接近車輛運動控制模組決定的期望狀態。

今年 4 月，蘋果相關消息的內容網站 Patently Apple 發布了一份名為「蘋果發明內建於車輛底部的雷達系統以準確評估道路狀況以保持車輛穩定性」的自動駕駛車報告。

具有適應式定位的門

蘋果另獲得了專利編號 10384519，其涵蓋車輛的構造之一，門。

蘋果編號 10384519 專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

具體而言，蘋果聲稱車輛可以具有左前門和右前門，以允許車輛前方的乘客進出，以及左後門和右後門，允許車輛後方的乘客進出。

門可以由適應式門定位系統獨立控制。而不是以固定的，無法調整的方式打開和關閉。該專利提出的設計是基於傳感器數據或使用者輸來調整門的適應式定位。

門定位系統包括控制電路，該控制電路向與每個與門相關聯的結構發出控制信號。

具有適應式定位的車門允許其以基於車輛周圍環境調節的方式打開和關閉。

例如，門可以因適應式定位以避免與障礙物（例如，附近的車輛）碰撞，以在乘客從特定方向接近時更容易進入車輛，以便於在壅擠的停車位中離開車輛。