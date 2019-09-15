沙國煉油廠遭無人機攻擊 華爾街：油價恐上漲6至10美元

在無人機襲擊沙烏地阿拉伯主要煉油工業中心，迫使沙國將其石油產量減半後，全球石油價格可能上漲多達每桶 10 美元。

10 架無人機週六 (14 日) 襲擊了 Abqaiq 和附近 Khurais 油田的煉油廠，導致每天原油產量減少 570 萬桶，佔沙國石油產量的 50%。儘管現在判斷損壞的程度和設施關閉的時間還為時尚早，但石油分析師和貿易商估計，對商品價格的影響可能會達到兩位數。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 說，「這是個大問題，」「在最糟糕的情況下，我預計週日 (15 日) 晚上期貨市場開盤跳空上漲每桶 5 至 10 美元，汽油期貨每加侖 12 至 25 美分。」

Clearview Energy 研究主管 Kevin Book 表示，價格影響將取決於修復時間，這可能需要數週到數月。

他說，「我們的基本假設，包括計入戰略石油儲備容量和石油輸出國家組織 (OPEC) 備用產能的公開評估，意味著淨缺口約為每天 100 萬桶，或至少約為布蘭特原油上週收盤價每桶 60 美元再上漲 6 美元。「除了這種供應偏差，假設停工 3 週，我們的計價模型顯示每桶原油有上漲 10 美元的空間。」

美國西德州中質原油 (WTI) 原油期貨週五 (13 日) 收低 0.4% 至 54.85 美元，布蘭特原油期貨下跌 0.2% 至每桶 60.25 美元。

WTI 價格走勢

Saudi Aramco 公司總裁兼 CEO Amin Nasser 表示，襲擊事件中沒有人受傷，緊急救援人員已經控制火勢，並使局勢得到控制。

他說，「該廠正在努力恢復生產，並將在 48 小時內提供進一步更新消息。」

葉門的 Houthi 叛亂分子自承發動這次襲擊事件，這次襲擊是他們在該王國境內發動的最大襲擊事件之一。由於伊朗和美國以及像沙國這樣的合作夥伴之間的緊張局勢升級，過去幾年中，Houthis 一直在對沙國油管、油輪和其他基礎設施進行一系列攻擊。

Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 說，「假設損壞輕微，下個重要問題就是無人機從何而來，」「如果是伊拉克，那麼石油價格將上漲最多幾美元。如果因為 Abqaiq 遭到攻擊而停止放鬆制裁談判，並開始討論報復和制裁升級，我認為石油價格可以輕易上漲 10 美元以上。」

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 週六表示，該王國將從其儲備中向其客戶補償部分生產。

IAF 顧問研究總監 Kyle Cooper 說，「考慮到直接打擊沙烏地阿拉伯煉油設施的影響，我估計影響至少是 5 美元，而且可能會更高，」「如果我是空頭，我會買進第一個出現的報價。」

Seaport Global 能源交易主管 Roberto Friendlander 表示，一切要視事態轉變的時機而定，石油價格每桶可能上漲 10 美元。

他指出，「如果只是幾天，沙國正在努力恢復生產，並將在未來 48 小時內提供更多訊息，對原油的影響更可能只有 3-5 美元。」