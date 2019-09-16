〈全球油價噴出〉頁岩油能補沙國原油缺口？專家：油管、鑽探設置短期無法完成

沙烏地阿拉伯主要石油設施週末遇襲，儘管近來美國頁岩油產能噴發，挹注全球原油供給，但能源專家表示，這不代表頁岩油產能足以快速填補沙國遇襲的產能缺口。

市場諮詢公司 Enverus 副總裁 Bernadette Johnson 表示，儘管美國二疊紀 (Permian) 盆地約 1000 口油井已進行開鑽，但相關基礎設施及油管連接尚未完成，無法順利將原油運送至沿海港灣。

根據《路透社》報導，隨著技術革新與開採成本降低，頁岩油較短的開採週期能夠適時加快增產、減產速度，深受原油生產商青睞，不過，頁岩油在鑽探、基礎設施設置以及新產能上線仍需花費 90-180 天的時間。

此外，專家指出，近年來頁岩油生產商持續削減預算與人事成本，並達到縮減產量目標，但仍持續受到股東壓力，要求透過回購或支付股息來抑制支出。

Johnson 估計，若攻擊事件導致美國油價維持在每桶 65 美元附近，將使明年的美國原油日產出從 100 萬桶拉高至約 200 萬桶，這將對美國原油生產商帶來利好。

Johnson 認為，德州的鷹堡 (Eagle Ford) 盆地頁岩油田有能力在 65 美元的價位增產，不過德州產出的輕質原油，並非是替代阿拉伯原油的好選擇。

Rystad Energy 首席原油市場分析師也表示，重新配置油輪需要耗費相當時間，而美國超大型油輪出口產能有限，因此認為美國無法快速填補沙國的供給量。

能源諮詢公司 Lipow Oil Associates 總裁 Andy Lipow 表示，預計本周美國原油生產商不會因攻擊事件而改變生產計畫。

美國總統川普今 (16 日) 授權動用戰略石油儲備，以支應供給量並穩定市場價格，不過市場對於此舉能否緩解油價短期飆高抱持懷疑態度。

截至 16 日下午 2 時許，WTI 原油期貨上漲 8.85%，至每桶 59.65 美元。