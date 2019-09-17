能源盤後—沙國工廠、油田遭襲擊 刺激WTI暴漲、Brent創史上最大漲幅

週一交易，原油期貨創十多年來最大單日漲幅，係因沙國大型原油設施在週末遭到攻擊，恐會造成供應緊張。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 8.05 美元或 14.7%，收每桶 62.90 美元。

根據道瓊市場數據，此為 WTI 最活絡契約自今年 5 月 21 日以來最高價位，也是自 2008 年 9 月 22 日以降最大單日漲幅。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格大漲 8.80 美元或 14.6%，收每桶 69.02 美元。

根據道瓊市場數據，此為 Brent 原油史上最大單日漲幅，也是自 2008 年 6 月 6 日以降最大單日上漲金額。

沙國原油工廠 & 油田遭攻擊

沙國的 Abqaiq 工廠及其 Khurais 油田在週六遭襲擊後，原油價格飆升，估計該次攻擊將讓沙國原油產量減少 570 萬桶 / 日，相當於全球每日供應量 5% 以上。

華爾街日報引述沙國官方說法，稱週一就會重建 1/3 的生產，但專家認為，要完全恢復生產需要花數週的時間。

S&P Global Platts 分析師估計，國際基準的 Brent 原油恐怕會自目前水準上升 5 或 10 美元，甚至可能測試 70 美元範圍。

瑞穗證券（Mizuho Securities）能源總監 Robert Yawger 在週日研究報告中指出，未來 2 至 5 日內產量將回復 300 萬桶，但礙於 Abqaiq 獨特的自然條件和定制的設備，約莫另外 270 萬桶的產量要花更長的時間才能復原。

Abqaiq 基礎設施正常每日產量約 980 萬桶，被視為全球最大原油加工廠之一。

City Index 市場分析師 Ken Odeluga 報告提到，「所謂的『原油供應衝擊』一般來說都會對全球經濟造成嚴重破壞，這部分是因為原油價格上漲會讓燃料和各種石油產品的成本跟著上揚，尤其是化學品和塑料。」

美國川普總統因此發了一連串推特文，稱他已授權釋放戰略石油儲備量（SPR），「在必要的時候，維持市場供應充足。」SPR 是全球最大原油庫存。

美國能源部表示，將有 6.45 億桶 SPR 可用來「抵銷這種侵略行動對石油市場造成的任何破壞。」上一回動用 SPR 是 2011 年的事。

美國涉入後，進一步激化威脅，可能讓原油價格繼續攀升。川普週日聲稱美國已經「槍已上膛，準備作戰」，意味著美方可能採取軍事行動。美國國務卿 Mike Pompeo 也就此事指責伊朗，但伊朗官方否認此一襲擊事件。

歐亞集團 (Eurasia Group) 的研究人員週日表示，「週末襲擊的規模將鼓勵市場重新審視石油地緣政治風險溢價之必要性。」

該研究報告指出，「如果該襲擊造成的破壞能快速解決，可能只會有 2 美元到 3 美元左右的溢價，但如果阿美公司的基礎設施遭嚴重破壞，導致長期供應短缺，就可能出現 10 美元的溢價。現階段，全球平衡不像 2018 年那樣寬鬆，但也不緊張，因此如果沙國基礎設施真的遭嚴重損害，或油價大幅上漲的話，美國只需要釋放 SPR 石油儲備就可以了。」

太陽全球投資執行長 Mihir Kapadia 週一研究報告指出，「此回攻擊也顯示出關鍵的全球基礎設施的脆弱程度，因為大眾不曾設想過沙國會遭到這種程度的破壞，尤其是考量該區合併產量占沙國原油產量的 50%。」

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