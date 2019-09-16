〈分析〉蘋果將發展成「相機公司」？這似乎是iPhone 11最明確的走向

許多的科技作家及分析師開始嫌智慧手機「無聊」、少有創新，尤其是過去期望最深的 iPhone。同樣地，嚴苛的分析師們實在找不出 iPhone 11 有什麼亮點，勉強要說，也只有相機的改善。

蘋果 (AAPL-US) 正猛力宣傳著一些一般人不會注意到的改進：新的處理器、略微升級的螢幕、更長的電池壽命和更耐刮擦的玻璃，除此之外，可以大談特談的，就是相機。新款 iPhone 11 Pro 和 Pro Max 配備了三個鏡頭，可以更廣角度拍攝照片。

這該是人們升級的理由嗎？市場數字會說明結果，而以首週預購來看，成績優於預期。

蘋果用大量時間談相機

根據獨立蘋果分析師 Neil Cybart 的分析，蘋果在 100 分鐘的發表會上，有 13 鐘在談 iPhone 11 的專業鏡頭，時長超過了 Apple Arcade、 Apple TV + 以及或新 iPad，僅比 Apple Watch 的 16 分鐘略少。此外，他們還花了 7 分鐘講低階 iPhone 的相機。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 說，相機、相機、相機—這就是新 iPhone 11。

Canalys 的研究分析師 Vincent Thielke 認為，憑藉 iPhone 11 和 11 Pro 系列，Apple 正試圖趕上其對手已經到達的地方。

實際上，扣除對未來 5G 的憧憬，智慧手機的銷量近年來穩定的下滑，特別是蘋果。根據 Gartner 數據，蘋果在第 2 季度僅銷售了 3800 萬支 iPhone，比去年同期下降了 13.8%。今年第 1 季度甚至更弱，售出 4460 萬支手機，下降 17.6%。

運用 AI 讓相機表現更好

在最新的財報電話會議上，蘋果承認，iPhone 的營收甚至不再過半。

他們要為消費者找一個換手機的理由，目前看來是相機。

最新的旗艦智能手機擁有出色的相機，並且透過人工智慧處理，可以讓照片變得更好。

在多鏡頭相機中，蘋果其實還落後其主要對手，像是三星 Galaxy S10 5G 共有 6 個鏡頭：後面 4 個、自拍 2 個， iPhone 11 Pro Max 前加起來共有 4 個。

對果粉來說，蘋果在處理照片上更優於對手，因此他們是在自己創建的基礎下求取進步。如果是這樣，與舊款 iPhone 相較，全新的 iPhone 11 機型新增夜間模式，可調節黑暗場景中的光線，使其更加清晰可見。此外，他們還有一種肖像模式的功能，可以讓狗、貓和食物的照片變得更好。

有進步但沒優勢

Gartner 分析師 Annette Zimmerman 認為，蘋果的秘密武器更多在軟體中，特別是 AI 的應用，他們展現了 Deep Fusion 功能，有助於拍攝上小細節的呈現，這要靠 A13 Bionic 的人工智慧功能驅動。

她說，這需要大量的資源，只有少數企業可以做到這一點，因此 Apple 躋身前五毫無問題。但是，這不讓蘋果具有優勢，三星和華為也有強大的三鏡頭相機。

媒體報導戲稱，蘋果更像在朝相機生產商發展，而非手機製造商。不過，要靠此來驅動手機發展，如果沒有夠分量的折扣和促銷活動，效果可能不會特別好。

風險投資者 Om Malik 認為，在每年銷售數億支手機之下，蘋果、Google、三星及華為等公司，可能都投入數十億美元資金，來研究及改善手機的相機，更惶論軟體和演算了。而多虧了更好的晶片、更棒的處理器、更優的傳感器及不斷改良的改算法，未來將屬於電腦攝影。