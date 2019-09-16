本週操盤筆記(0916-0920)：Fed會議、台灣等多國央行會議、白宮考慮動用戰備儲油

本週操盤筆記 (0916-0920)

1. 聯準會 (Fed) 9 月會議：

台北時間週四 (19 日) Fed 將召開 9 月利率會議，市場預期，Fed 將宣布降息一碼，並且繼續維持「預防式降息」之論調，重申降息是為抵禦海外經濟放緩之風險，美國國內經濟並未出現衰退。

市場分析師認為，由於目前 Fed 9 月降息之預期早已被市場完全定價，故觀察 Fed 是否進一步推動寬鬆政策，才更會是左右美股是否能繼續上攻之重要關鍵。

2. 沙國煉油廠遭攻擊、關注白宮是否動用戰備儲油：

沙烏地阿拉伯國營的沙烏地阿美 (Aramco) 2 座煉油廠於週末遭到無人機攻擊，市場預估，沙國每日原油產量將大減 570 萬桶，約喪失沙國每日原油產量約 50%，並估將影響全球 5% 的原油供應量。

分析師表示，展望油價後市，雖然沙國原油產量必定大減，但油價若要大漲，還要看美國頁岩油產能，是否無法補足沙國減少的原油供給，因當前美國頁岩油商產能其實相當強勁，美國已於 6 月超越沙國，成為全球最大產油國。

另外，週日 (15 日) 美國能源部表示，白宮為在沙國煉油廠遭攻擊後穩定油市，正考慮動用「戰備儲油」，來彌補沙國的原油供給量，目前美國戰備儲油約 6.45 億桶，相當於美國一個月消費量。

而國際能源總署 (IEA) 也已發表聲明指出，該署已深入了解 OPEC+ 會員國的原油產能，強調目前油市供給無虞。

3. 日本、英國、台灣等央行 9 月會議：

本週除了 Fed 將召開利率會議之外，另外包括日本、英國、台灣、巴西、泰國、印尼等全球重要央行也將召開利率會議，目前市場預期，日本、英國、台灣央行將不會更進 Fed 與歐洲央行 (ECB) 的降息腳步，將在 9 月繼續維持利率不變。

但值得注意的是，目前美中貿易戰帶來的中國需求放緩，正嚴重打擊到中國貿易夥伴國之經濟前景，市場即預期，巴西央行將於本週的 9 月會議上降息二碼、印尼、泰國央行則將再降息一碼，顯示新興市場國家之經濟前景，仍是疲軟。

4. 中國 8 月經濟數據：

週一 (16 日) 中國將公布 8 月系列經濟數據，包括：社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等，市場預期，代表實體經濟動能的零售銷售與工業增加值，都將在 8 月出現反彈。

而隨著美中貿易協商近期氣氛樂觀，中國也取消了多項美國進口商品之關稅，美國也宣布延後對中國加稅至 10 月 15 日，市場經濟學家認為，若 10 月的美中高層級協商能有更多取消關稅的進展，那麼中國在既有的貨幣、財政雙刺激下，中國經濟數據可望持續反彈。