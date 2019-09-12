國銀前7月新增放款逾1600億元 達成率58.41% 這三家銀行放款前三名

金管會今 (12) 日表示，截至 7 月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣 6 兆 5984 億元，較上月底增加 8.22 億元。其中，今年前 7 月新增放款金額為 1604.23 億元，距離年底目標達成率為 58.41%；而土地銀行等三家銀行為放款前三名。

金管會每年都會訂定國銀對中小企業新增放款目標，今年目標為 2700 億元，截至 7 月底，新增放款金額為 1604.23 億元，達成率為 58.41%，金管會仍樂觀看好今年可望順利達標。

若以個別銀行來看，今年前 7 個月，以土地銀行、國泰世華、台灣中小企銀為新增放款最多前三名，分別為：432、187、168 億元，光這三家銀行新增放款佔比就已近 5 成。

金管會表示，截至 7 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 61.40%，占民營企業放款餘額比率為 64.15%，分別較上月底之比率減少 0.27 個百分點及 0.37 個百分點；另外，中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.41%，較上月底增加 0.02 個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。