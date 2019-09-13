外資調升聯發科至買進評等 目標價上看449元

外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 5G SoC(系統單晶片) MT6885 已提前通過工程樣本測試，加上採用台積電 7 奈米，今年 12 月底可開始量產，預計明年上半年聯發科 5G SoC 在中國市占率將攀升至 30%，上調評等至買進，目標價看至 449 元。

外資表示，聯發科 5G SoC 的毛利率與公司整體一致，維持在 42%，價格預估落在 40-50 美元，不過目前 5G 市場尚未成熟，客戶議價空間有限，且晶片性價比高，在綜合效益助攻下，首款 5G SoC 的毛利率可望接近 50%，價格也優於預期，來到 50-60 美元，有助後市營運表現。

外資指出，聯發科今年第 4 季毛利率將上看 43-44%，主要受惠台積電 7 奈米產量提升，同時，聯發科有意在明年開始，採用台積電 6 奈米製程，持續推升毛利率表現。

整體而言，外資認為，聯發科擁四大發展利基，以今年來看，第 4 季 4G 手機市占率將進一步提升、且 5G SoC 訂價優預期，加上 OPPO、Vivo 同在 12 月推出 5G 手機，明年華為將採用其 5G 晶片，四大利基推升下，成長動能強勁，過去 1 個月以來，聯發科已大漲 18%，市值逼近 6000 億元。