鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 11:02

根據 CMoney 統計，近 15 年聖誕節後台股加權指數漲跌幅表現，節後 10 日指數上漲的機率達 66.67%；20 日後的上漲機率高達 86.67%，平均漲幅 2.62%。法人表示，隨著壽險調節壓力趨緩、外資在聖誕假期結束後重新布局，資金動能逐漸活絡，有望為元月紅包行情增添上漲動能。

統計近15年台股聖誕節後20日勝率87% 法人：元月紅包行情蓄勢待發。（鉅亨網資料照）

統一投信台股團隊表示，回顧 11、12 月的中旬的市場震盪，主要是受到三股力量交織影響。首先是壽險業會計制度改革，部分法人於年底前大舉調整 AI 權值股部位；其次是外資因美國聖誕假期持續缺席，市場資金動能不足；最後則是對日元利差交易平倉的擔憂。

然而，隨著日本央行宣布升息，市場不跌反漲，顯示利空因素已被消化。與此同時，壽險賣壓減輕、外資節後歸隊重新配置，市場資金可望在 1 月重新匯聚，開啟農曆年前的新一波攻勢。

統一投信台股團隊表示，市場原先預期明年第一季為產業淡季，但受惠於 ASIC 與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈明年首季將呈現「淡季不淡」，甚至有機會達成季度成長。明年第一季另一大焦點則聚焦在台積電法說會，預期將釋出正向展望，不僅第四季財報毛利率有機會優於預期，資本支出亦存在上修空間，有望推升台股在 1 月再次挑戰高點。

針對 AI 泡沫化疑慮，統一投信台股團隊認為更像是一場「健康的洗牌」。在川普政府也將 AI 視為國力展現的背景下，AI 趨勢依然明確，市場僅是在檢視企業的長期獲利能力，缺乏具體應用或基礎建設能力的公司將被淘汰，這對產業發展是健康的。投資布局上，看好 Google 與 AWS 的供應鏈，包括散熱、電力以及 CCL/PCB 等產業。整體而言，在 AI 基本面支撐加持下，台股有機會一路暖到農曆年前。