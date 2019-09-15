〈Q4產業景氣〉矽晶圓族群Q3落底 Q4需求可望回溫

矽晶圓族群今年受到半導體產業面臨庫存調整影響，獲利表現走緩，不過，由於客戶庫存大多已去化至合理水位，矽晶圓廠看好，下半年客戶庫存水位將比上半年健康，需求將從第 4 季起回溫，帶動獲利表現攀揚，合晶、台勝科皆預估，營運谷底將在今年第 3 季。

矽晶圓產業景氣從 2017 年起進入多頭，直到去年，市場需求持續暢旺、產業供不應求，價格持續攀揚。原先業界預期，今年仍將維持多頭走勢，但受到美中貿易戰影響，市場拉貨動能趨緩，半導體產業今年起面臨庫存調整壓力，產業景氣降溫，也使矽晶圓廠獲利表現開始走緩。

從近期財報表現來看，合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW) 由於現貨比重相對較高，獲利高峰均落在去年第 3 季，而後逐季震盪下修。環球晶 (6488-TW) 則是在長約護體下，今年第 2 季獲利表現才開始走緩，但純益季減幅相對較小、約 8.2%，合晶純益則是季減 2 成，台勝科純益季減達 4 成。

環球晶董事長徐秀蘭先前表示，由於市場不確定性高且更難以預期，客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域客戶庫存去化程度，也不盡相同，邏輯晶片與晶圓代工客戶，多數庫存高峰普遍落在第 2 季，第 3 季起庫存水位逐季下降，下半年存貨情況將較上半年健康。

環球晶指出，目前幾乎所有客戶庫存水位都不再增加，也有不少客戶庫存已改善至正常水位，其他客戶庫存則呈現逐月、逐季減少的趨勢。若大環境因素能漸趨穩定，市場需求的不確定性也將因此減緩。

台勝科則指出，第 3 季需求較第 2 季疲弱，產品跌價較劇烈，雖然市場需求持續受到美中貿易戰影響，但在人工智慧、5G、物聯網與車用電子需求帶動下，預期第 3 季將是營運谷底，本 (9) 月起已感受到客戶需求開始復甦，看好第 4 季營運可望回溫，且價格也將趨向緩跌態勢。

合晶表示，由於受到美中貿易戰影響，第 3 季需求仍疲弱，不如先前預期，但第 3 季營運將落底，下游客戶庫存調整可望去化至合理水位，需求將第 4 季起逐步回溫。且由於看好車用電子與高功率元件，對 12 吋低阻矽晶圓及磊晶片需求增加，合晶明年第 2 季將建立 1 條從長晶、拋光到磊晶的 12 吋產線。