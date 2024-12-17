環球晶確定獲美直接補助4.06億美元 第一階段補助估明年底到手

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-17 18:15

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矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日宣布，美國商務部基於《晶片與科學法》(CHIPS and Science Act)決定將授予美國子公司 GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC (MEMC)最高達 4.06 億美元的直接補助，相當於投資總額的 10%，若加上先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC) 的 25%，等同環球晶此次獲美補助佔整體投資總額 35%。

董事長徐秀蘭說，美國商務部將根據 GWA 和 MEMC 完成各項專案里程碑的情況，於數年內分四次發放該項補助，若明年上半年環球晶完成第一個里程碑，預期明年底前就有機會拿到《晶片與科學法》的第一筆補助，整體公司從德州、密蘇里州到台灣都對此感到非常興奮，有助公司現金流。

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徐秀蘭補充，除了美國商務部直接補助外，環球晶也將申請美國財政部的先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)，該補助可抵免 GWA 和 MEMC LLC 廠區符合資格支出之稅賦，抵免額度最高可達 25%，相關抵減稅額也可望在明年底前到手。

環球晶指出，本次補助將用於支持環球晶位於德州謝爾曼市 (Sherman, Texas) 及密蘇里州聖彼得斯市 (St. Peters, Missouri) 的先進半導體晶圓廠 40 億美元投資計劃。

環球晶總經理 Mark England 表示，從明年開始，美國將再次成為睽違 20 多年來先進積體電路所需之先進半導體晶圓的生產基地，公司新設廠區與產線將填補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」，並將 60 多年前美國作為半導體產業開拓者的科技榮光帶回本土，也補充環球晶作為唯一參與美國晶片法案的全球半導體晶圓製造商，將全力支持美國半導體製造的復興。

美國商務部部長 Gina Raimondo 表示，環球晶這項投資計畫將帶來在美國本土製造的半導體晶圓，而這也將成為下游先進晶片不可或缺的基板，幫助美國持續創新並超越世界其他國家。透過這項補助案，晶片法案正努力強化我們的供應鏈，保護國家與經濟安全，並為德州和密蘇里州創造預計超過 2,000 個工作機會。

細分兩大廠區，環球晶指出，在德州謝爾曼市的據點自 2025 年上半年起，GWA 將成為美國首座量產 12 吋先進製程矽晶圓的製造廠，12 吋矽晶圓是晶圓代工廠和整合元件製造廠 (IDM) 製造先進製程、成熟製程節點以及記憶體晶片時的關鍵材料。

環球晶旗下 MEMC 位於密蘇里州聖彼得斯市，將在 2025 年上半年生產 12 吋絕緣層上覆矽 (SOI) 晶圓，目前是全球唯一一家生產 12 吋 SOI 的業者，目前客戶長約與非長約的預訂量已經達 9 成。SOI 晶圓常應用於國防和航太領域，特別適用於高效能、低功耗的電子應用，例如微機電系統 (MEMS) 設備。

環球晶預估，當新建廠房全面營運時，將為德州和密蘇里州創造超過 800 個永久工作機會，至今上述擴產計畫將創造約 1,700 個建設工作機會。晶片法案直接補助金中的 600 萬美元將專門用於強化 GWA 的勞動力發展。

環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭對美國政府的支持，尤其是商務部晶片法案，表達誠摯感謝，環球晶很高興成為美國半導體供應鏈中的關鍵要角。特別感謝 Raimondo 部長和她的團隊，在這段重要旅程中成為我們堅定可靠的夥伴。公司在德州和密蘇里州的先進設施對於環球晶圓和美國而言，都是極具有戰略意義的投資。