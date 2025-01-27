〈蛇年景氣展望〉頻率元件業看好AI及車用產業帶動新成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-27 08:10

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頻率元件廠 2024 年營收全揭露，多數呈現成長，其中並以晶技 (3042-TW) 營收 126.72 億元年增 16.72% 的成長率居冠，頻率元件廠對 2025 年的全年的營運展望向上，主要在於指望 AI 及車用產業的向上成長帶動，而業者的新增產能、小型化產品開出，也將挹注成長動能。

頻率元件產能龍頭廠晶技 2024 年營收達 126.72 億元，年增幅並達 16.79%。同時，晶技新設寧波車用元件專廠並已投產，印尼新廠也在今年首季完成設置並將正式投產，就景氣的看法上，晶技現階段看好以 AI 生態系及車用電子的三大主軸。總體營收估將較 2024 年有 5-10% 的成長。

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晶技在 2024 年全年自結稅前盈餘 25.86 億元，年增 24.3%，每股稅前盈餘 7.54 元由於晶技的有效稅率約 18%，法人推估全年每股稅後純益 也達 6.18 元。同時，晶技在 2024 年投入資本支出約 16 億元，2025 年估計也在 10 億元之上。

晶技 2024 年全年營收達雙位數成長目標，同時，對於晶技對車用電子應用也將站上 20% 以上的營收比重達 21%；晶技並以車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。

以晶技車用電子元件屬毛利率較優的產品應用類別，而晶技自 2008 年開始開拓車用應用至今，產品已獲包括 Continental、BOSCH 兩大汽車電子體系的 AVL 認證，目前來看，不管燃油車或電動車，在智慧座艙、ADAS 及車聯網應用的需求都在上揚。

而希華晶體 (2484-TW)2024 年營收 21.89 億元年減 7.05%，與泰藝 (8289-TW) 在類股中同步衰退；希華在台小型化頻率元件生產將在今年第二季底前投產，將有助於力拼全年營收反轉向上的企圖達成。

希華晶體投資達 2.5 億元的台中潭子廠新增 1008 等超小型化頻率元件生產線，將於第二季底前投產，每月石英晶體產能約 2000 萬顆，此一投資案進入主要也是因應網通、物聯網 (IoT) 甚至消費性電子產品設計走向。

而目前希華的在營收比重的分布上 ，網通應用占比達 40%、IoT 及穿戴裝置占 21%、手機通訊應用占 15%、電腦及消費性電子產品占 20%，車用則占 4%。2024 年希華營收 21.89 億元年減 7.05%。

2024 年希華實際的出顆數較 2023 年增加，但在產品組合不利及部分品項如消費性、手機應用單價的下滑的壓力，同時，如區域銷售如歐洲的需求未如預期回升多項因素影響之下，形成年度的下滑。

希華董事長曾穎堂指出 以目前的頻率元件交易市況來看，希華所面臨最壞的經營時刻已經過去，新增 1008 等超小型化頻率元件生產線加入營運，也已掌握確定的訂單，爲希華擺脫谷底且迎向景氣復甦增加助力。