台新金再度入選道瓊永續世界及新興市場指數成分股

2019 年道瓊永續指數 (DJSI) 名單正式出爐，台新金控連續兩年入選「世界指數」和「新興市場指數」雙榜。

DJSI 道瓊永續指數是全球最具公信力的永續發展評比之一，每年皆以嚴謹的問卷方式追蹤全球頂尖企業的社會責任表現，是國際各投資機構重要的投資參考依據，也備受全球投資人注目。

台新金控去 (2018) 年首次入選，並同時進入「世界指數」和「新興市場指數」成分股，今年在「永續治理」、「永續金融」、「優質服務」、「綠色營運」、「友善職場」與「社會影響力」等領域皆有優異的表現，再度蟬聯雙榜。

台新金控總經理林維俊表示，台新金控持續關注國際永續發展趨勢並積極導入推動，且以具體作為回應所有利害關係人的期望，能夠再次獲得 DJSI 國際評比的肯定，對該公司無疑是一大鼓舞，未來將延續此動能，繼續在永續發展的作為上努力。

為推動永續發展，多年來台新金控積極響應國際倡議，除導入 CDP(碳揭露專案) 及多項 ISO 認證外，今年初再完成簽署支持 TCFD (氣候變遷財務揭露)，此外，日前在該公司的法說會中，林維俊也正式宣布台新銀行在今年底前將加入簽署赤道原則的行列，並建立符合 ESG(環境 Environment、社會責任 Social Responsibility 和公司治理 Corporate Governance）作為的「專案融資」授信制度，藉此呼應政府鼓勵國銀參與簽署赤道原則的宣示，且進一步與客戶攜手推動經濟、環境、社會各面向的永續。

除了客戶之外，台新金控也重視供應商及被投資公司的永續作為，特別是在環境保護、社會責任履行以及公司治理的實踐，因此，已執行數項供應商的管理專案，且銀行、證劵、投信等子公司皆已簽署「機構投資人盡職治理守則」。

企業永續必然是在財務健全、環境保護、社會參與、公司治理等各面向均衡發展，台新金控近幾年在董事會的支持下，藉由策略的擬訂及專案推動，已讓永續的概念成為公司文化的一環，各面向的作為也屢獲具體成就，連連得到國內、外專業機構的獎項肯定，以今年為例，累計已獲得逾百個大獎。

除了獲獎外，台新金控在專業 ESG 市場指數亦連年入選「台灣公司治理 100 指數」、「台灣高薪 100 指數」、「台灣永續指數」、FTSE4Good 新興市場指數成分公司，今年亦入選 Vigeo Eiris 新興市場表現最佳前 100 公司。

林維俊指出，國際間推動永續發展的目的是要讓後代在面對經濟、環境、社會各面向的需求也能夠被滿足，台新金控支持這樣的目標與價值；因此，再度入選道瓊永續指數歡欣片刻就好，更重要的是，台新金控將以更積極多元的策略及作為，穩健紮實的在永續的道路上邁步向前。