〈Q4產業景氣〉步入秋冬保養換季期 生技美容族群營運可期

即將步入第 4 季秋冬季節，也是生技股美容族群銷售旺季，麗豐 - KY(4137-TW) 與羅麗芬 - KY(6666-TW) 都看好保濕產品銷售動能，加上週年慶檔期開跑，利多激勵下，各廠第 4 季營運可期。

麗豐近年積極在全球推廣美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」，主要專攻兩岸及東南亞，至今年 8 月底，全球共有 4831 家門市，其中，中國門市達 4489 家，麗豐表示，儘管中國經濟放緩，但美容產業不易受國際情勢影響，是貿易戰下的避險族群，因此仍持續拓展新店。

展望第 4 季，麗豐表示，除克麗緹娜外，旗下醫美品牌「雅樸麗德」，第 4 季將陸續於上海、南京開設新店，加上秋冬保養需求及新店拉貨強勁，對後市營運高度樂觀。

法人表示，第 4 季為傳統銷售旺季，加上新店添營運新動能，麗豐第 4 季將優於第 3 季，全年營收挑戰逾 50 億元，挑戰創新高。

羅麗芬指出，明星商品芙蓉霜及沙龍套裝璀璨光組合，銷售力道強勁，預期進入秋冬換季期，保濕商品需求可望再成長，法人表示，羅麗芬下半年擬 3 大策略，包括爆品戰略、大鯨魚戰略及四季行銷，估下半年營收有望優於上半年。

羅麗芬日前攜手慈濟醫院，建立人體細胞組織優良操作規範 (GTP) 實驗室，內容包括計畫申請、實驗室規劃、品質系統等，年底前會籌備 35-40 人研究團隊，並規劃相關專業培訓，估明年啟動後，能帶動營收年增 20%。