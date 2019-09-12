客戶拉貨、中國需求與5G趨勢帶動 外資點名看好台積電後市

半導體龍頭台積電 (2330-TW) 近日公布八月份營收為 1060 億新台幣，創下歷史單月新高，年增率達 18% 超乎外界預期，外資預估其中除了客戶端拉貨明顯與 5G 需求成長外，部分也來自於匯兌的收益，且中國半導體市場由於供不應求明顯，綜合多方優勢下外資看好下台積電下半年獲利表現。



營收成長方面美系外資表示，iPhone 發布後預期拉貨明顯，且主要客戶海思半導體、AMD(AMD-US) 與 NVIDIA(NVDA-US) 訂單皆呈現成長，日系外資則提到，由於台幣匯率貶值超乎台積電預期第 3 季的匯率區間，因此營收部分成長來自於匯兌獲利。

展望未來，美系外資提到由於中國半導體市場供不應求，根據市場研究機構 IC Insights 也表示，總部位於中國的公司只生產其中 65 億美元的產品，僅占中國 1,550 億美元市場的 4.2%，估計中國半導體產業 5 到 10 年內難以達到自給自足的水準，外資指出中國當地大尺寸裸晶與晶片將能給予台積電正向營收動能。

日系外資則強調自 2019 年 6 月擺脫產業底部週期後，除了看好台積電於 7 奈米與 5 奈米得領先製程，也預估未來 5G 與 AI 需求帶動下將會帶動台積電未來成長，其中將能支援手機處理器、5G 處理器、高效能運算、CPU、 GPU 與 xPU 等相關產品，且動能將會持續至 2020 年。

此外，台積電說明 2019 年資本支出將高於先前法說會所預估的 100 至 110 億美元的區間，預計 2019 年將會達 125 億美元，其中一部份資本支出成長外資預估其來自未來 2020 年到期的設備應付帳款。