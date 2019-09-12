〈華南金董座專訪〉海外市場瞄準新南向市場商機 海外獲利比重力拚衝上4成

今年適逢華南銀行創行 100 週年，華南金控暨銀行董事長張雲鵬接受《鉅亨網》專訪談到未來展望時指出，華銀創始之初就是以立足台灣、開拓東南亞為策略，未來將善用既有的扎實基礎開發新南向市場，目標將海外獲利比重拉高至 4 成。

紐約分行甩虧損包袱

華南銀行美國紐約分行兩年前，被美國聯邦儲備銀行 (FRB) 與紐約州金融服務署 (DFS) 金檢時認定，在洗錢防制作業上有缺失並要求改進，在歷經兩年的積極整頓後，今年上半年逐漸擺脫虧損陰霾，今年可望轉虧為盈。

張雲鵬受訪時坦言，紐約分行這兩年為因應洗錢防制與法遵作業的缺失改進，在前董事長吳當傑積極策動下，動員大批人力與大量資源，也因為專注投入缺失改進，這兩年來確實捨棄不少業務影響獲利動能，但相信在重新打好基礎後，紐約分行將逐漸步上正軌重拾獲利動能。

新南向擁先天基因優勢

華銀近兩年陸續前進菲律賓設立馬尼拉分行、緬甸仰光代表處，張雲鵬指出，未來海外市場主要仍鎖定有人口紅利與經濟成長優勢的新南向市場，包括強化緬甸代表處功能、爭取越南河內代表處升格分行，以及重新申請設立印尼雅加達辦事處等。

新南向國家包括柬埔寨、越南等近年來因台資銀行前仆後繼前往設點，導致台資銀行在當地高度飽和，當地主管機關因而決定停發執照，但張雲鵬認為，華銀的優勢在於 100 年前成立之初就率先進入印尼、緬甸等市場，具備「先天基因優勢」在經過百年時光淬鍊，加上既有的企金客戶厚實基礎，搭配金融網絡，到了東南亞不只服務台商，還能提供當地企業優質金融服務，這是華銀進軍東南亞的最大優勢。

至於近三年來被國銀視為熱門據點的柬埔寨，張雲鵬認為，柬埔寨早已凍結台資銀行分行據點申設，近期亦蔓延至微型財務公司，原因是台資銀行在當地市場過於飽和，對於華銀原本想透過成立微型財務公司突圍方式出現阻礙；他說，未來將看市場動態再決定是否繼續進攻柬國市場。