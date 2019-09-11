〈蘋果新品發表〉降價助推買氣 台積電Q4營運加溫 下游組裝代工同步看俏

蘋果 (AAPL-US) 正式發布旗艦新機 iPhone 11/Pro/Pro Max，一如外界預期搭載三鏡頭、搭載 A13 晶片，售價部分較上一代下降不少，預期將有助啟動換機潮，而台廠供應鏈營運也可望吃補，晶圓代工廠台積電 (2330-TW)、封測大廠日月光投控 (3711-TW)，另外代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 都將受惠。

其中，台積電受惠蘋果新 iPhone 即將上市，主晶片出貨動能加溫，8 月營收達 1061.18 億元，單月營收再寫新高紀錄，第 4 季營收動能也將持續成長，季營收季增幅上看 13-14%，日月光投控 8 月營收也突破 400 億元大關寫新高，第 4 季營運也同步看升。

代工廠方面，蘋果 iPhone 主力代工廠包含鴻海、和碩、緯創，皆可隨著蘋果新機上市，下半年營收步入成長期，鴻海 8 月營收創同期新高，第 4 季拉貨動能料將升溫，營運可望一路旺至年底。

緯創、和碩本季同樣受惠客戶新品拉貨，消費性產品需求回溫，出貨量可望逐月往上，預期整體表現將優於第 2 季。

蘋果發表 iPhone 新機，台灣也入列首發名單，將於本週五 (13 日) 預購開跑，iPhone 11 價格起價落在 699 美元 (台灣起價 24900 元)，iPhone 11 Pro/Pro Max 最低售價分別為 999、1099 美元 (台灣起價 35900/39900 元)。