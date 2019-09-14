區塊鏈新創 Blockstack PBC 共同創辦人兼執行長 Muneeb Ali 昨（10）日在部落格文章中寫道，Blockstack 代幣發售目前已成功募得 2,300 萬美元。

Ali 表示，2,300 萬美元可分成兩個部分，其中包括：透過美國《聯邦證券法》下的豁免規定 Reg A+ 發售代幣籌得 1,500 萬美元，已於 9 月 9 日結束；透過美國《聯邦證券法》下專屬於海外投資人的豁免規定 Reg S 發售代幣籌得 760 萬美元，儘管這輪銷售目前仍在進行中，但已獲 HashKey Digital Asset Group 和 SNZ Holding 領投， Fenbushi Ventures、Fundamental、Spartan Group 等基金參投。

Ali 補充道，除了散戶投資者以外，這次代幣銷售的關鍵目標就是吸引來自亞洲的戰略投資者，「我們正與國際投資者討論額外募資 500 萬美元…. 目標是持續在亞洲拓展我們的社群和網絡」。

區塊客先前報導，美國證券交易委員會 7 月 10 日首例批准區塊鏈新創 Blockstack 在 Reg A+ 法規下，發行 2800 萬美元數位代幣。據了解，Blockstack 的產品近似於 IPO，唯代幣買家不會獲得公司的所有權。相反，他們將得到功能型代幣，而後在 Blockstack 網絡上當做貨幣使用。

這篇文章 美國首例合規代幣發行達陣！ Blockstack 稱已募得 2,300 萬美元 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』