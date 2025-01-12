助攻綠電能源及綠色轉型！臺企銀提供優利融資最低2.2%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-12 10:37

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臺灣企銀 (2834-TW) 推出「綠色轉型、臺企給力貸款專案」，針對從事綠電及再生能源產業的企業，或投入淨零轉型、節能減碳等技術研發及設備投資等有資金需求者，臺灣企銀提供優利融資服務，貸款利率最低 2.2% 起，專案期間至 2025 年 12 月 31 日止，協助企業在淨零轉型過程中降低財務負擔。

作為中小企業專業銀行，臺灣企銀致力支持企業在低碳經濟中尋求新機遇，以實際行動落實綠色金融責任，推出多元化融資方案，包括機器設備升級貸款、低碳永續家園貸款、綠能永續專案貸款等。截至 2024 年 12 月底，臺灣企銀協助企業購 (建) 置再生能源、節約能源、污染防治等設備，承作共計 1,647 件，累積貸放金額逾 330.31 億元。

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為協助企業制定減碳策略，臺灣企銀與工業技術研究院合作建置「淨零減碳聯合輔導平台」，提供企業進行基礎碳盤查服務及減碳改善建議 (輔導專線 0800-037171)，開辦迄今已協助 371 家企業完成基礎碳盤查與減碳輔導，預估減碳量達 8,200 噸。該行亦舉辦多場淨零趨勢講座，利用一站式輔導路徑，向中小企業介紹政府相關補助計畫，鼓勵企業善用補助以有效應對淨零挑戰，參與人數達 1,024 人，為低碳化、智慧化及推動產業升級加速。