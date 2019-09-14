9 月 10 日，香港上市公司桐成控股有限公司發布公告稱，委任火幣創始人李林為執行董事、董事會主席及首席執行長，即日起生效。桐成控股董事會還建議將公司英文名稱「Pantronics Holdings Limited」更改為「Huobi Technology Holdings Limited」；中文名稱「桐成控股有限公司」更改為「火幣科技控股有限公司」，提請股東特別大會批准。有分析指，此舉動被解讀為「火幣借殼桐成控股」上市，成為第一家加密貨幣交易平台上市公司。

區塊客 8 月 27 日報導，火幣集團以 6.04 億港元收購桐成控股 73.73% 股份，疑借殼上市。所謂借殼上市，也被稱為「反向收購」或「反向 IPO」，這種方式允許私營公司購買上市公司的股權，以規避 IPO 流程、監管問題和盡職調查。交易完成後，買方會自動被列入證券交易所。

香港交易所 HKEX 數據顯示，桐成控股大股東分別向火幣集團董事長李林和裂變資本董事長滕榮松轉讓 73.73% 和 6.8% 的股權。因此，火幣集團即成為桐成控股的實際控制人。此前，桐成控股 8 月 22 日公告該公司股份於當天上午 9 點起短暫停牌。內幕消息稱，這可能是根據《香港公司收購及合併守則 第 26 條》而提出要約。

據了解，桐成控股主營業務為工業器材，倘若火幣要將其加密貨幣交易所業務注入其中，則需至少等待 2 年，除非火幣打算利用該公司發展符合工業器材營業範圍的新業務。不過，李林先前被媒體問及「火幣是否有意借殼上市」時表態，「這只是個謠言」，並補充，火幣的核心資產是交易所業務，但目前交易所業務在全球範圍內並未完全合規化，因此借殼上市從操作上「困難度很高」；相信傳統資本市場在很長一段時間內，會對現有區塊鏈經濟進行補充，相信傳統金融市場未來會擁抱區塊鏈經濟，兩者有可能會融合。

完成收購半年後，有媒體對此事再度採訪李林，當時他重申道，在相當長的時間裡，區塊鏈體系和傳統體系是互相補充、互相促進的關係，收購桐成控股是火幣戰略發展的一個補充。

可見，李林數次回應不斷反復強調「傳統經濟和區塊鏈經濟的發展關係」，或許，要將區塊鏈經濟加速推向主流經濟社會，讓社會大眾如同傳統經濟一樣看待區塊鏈經濟，才是李林收購桐成控股的真正初衷。

這篇文章 坐實「借殼上市」傳言？火幣李林掌舵桐成控股 最早出現於 區塊客。

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