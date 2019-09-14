 MakerDAO、Augur 入列！納斯達克推出去中心化金融指數「DeFix」

納斯達克（Nasdaq）證券交易所 9 月 9 日發布公告稱，已新添一檔名為「DeFix」的新指數，旨在提供有關去中心化金融（DeFi）領域的市場信息。

公告指出，為了方便投資者和交易者追踪 DeFi 市場，DeFix 所列出的項目將涵蓋：MakerDao（MKR）、Augur（REP）、Gnosis（GNO）、Numerai（NMR）、0x（ZRX）和 Amoveo（VEO）。此外，該指數將由納斯達克股票代碼 DEFX 上市，也可以在 TradingView 和 Google 上進行追蹤，未來更計劃在雅虎財經上市。

Amoveo 的主要開發人員 Zack Hess 指出，「很高興看到去中心化金融項目的關注度有所提高」，且希望「每個人都能獲得現代金融工具。」

據悉，這檔新指數是由納斯達克和倫敦經紀公司 Exante 共同發起，後者是加密貨幣產業的早期推動者，曾於 2012 年推出比特幣基金，當時更被《彭博》評為史上最賺錢的對沖基金。迄今為止，該基金已創下破紀錄的回報率，自成立以來，總投資回報率達到 70,000%。此外，該公司還發布了由主流競爭幣組成的 XAI 基金，包含：以太幣（ETH）、以太經典（ETC）、門羅幣（XMR）、瑞波幣（XRP）和 Zcash（ZEC）。

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