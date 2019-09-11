晟鈦影像處理處理業務挹注 8月營收倍增 今年可望轉盈

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年9月11號12點31分

PCB 廠晟鈦 (3229-TW) 受惠影像處理解決方案銷售業績大幅挹注，8 月營收 8724 萬元創下 51 個月來新高，月、年增都倍數成長，法人圈傳出，晟鈦 9 月後的影像處理部門，將持續有大額業績認列，晟鈦營運可望進入收成期，終結連 4 年虧損。

晟鈦主管對此傳言表示，9 月後的確有影像業務專案入帳，但貢獻獲利程度，以及今年晟鈦整體業績，則不便對外進一步說明。

晟鈦 8 月營收以 8724 萬元創 51 個月來新高，月增 1.26 倍，年增 1.05 倍，累計前 8 月營收 3.48 億元，年增 7.62%；對於 8 月營收高成長，法人估有超過 4300 萬元來自影像壓縮及傳輸處理業務，9 月還將陸續有新開發案入帳。

晟鈦 2018 年虧損 7193 萬元，每股虧損 0.77 元，是連續 4 年虧損，不過，去年引進專業團隊並開發影像壓縮及傳輸處理專利技術，擴充在台灣、中國及東南亞市場等銷售，公司對此業務成長性高度看好，8 月起則有大幅營收入帳挹注。

晟鈦去年營收 4.58 億元，其中 90% 來自原有 PCB 業務，新成立影像處理解決方案貢獻 10% ，晟鈦去年 PCB 業務仍獲利，但新成立的光明遠大公司，開辦初期費用高，造成去年全年的虧損。

晟鈦影像處理解決方案的新業務加入下，也投入中國大陸、台灣及東南亞等地的市場開發，法人估今年光明遠大公司營收，將較去年高倍數成長。

晟鈦相關主管指出，光明遠大公司在獨家影像壓縮技術及極輕量影像串流傳輸需求帶動下，在安防、視聽、直播、醫療市場極具競爭力，並可為業主節省大筆的訊號傳輸費用；過去光明遠大的團隊也拿下東南亞國家的賭場、金融機構的影像監控業務。