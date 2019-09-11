盤前財經大事搶先讀2019年9月11日

今日操盤前瞻

台灣 7 月薪資

美國 8 月 PPI

韓國 8 月失業率

法說會：三芳、聯陽、晶技

除權息：晶華、高雄銀、通泰、富鼎

川普炒了「鷹派」波頓 中國將大買美農品 道瓊黑翻紅

美國總統川普週二 (10 日) 突然解雇美國政壇資深對中鷹派人物波頓 (John Bolton)，中國準備加碼採購美國農產品以換取美國延遲關稅。受多項消息激勵道瓊一度由黑翻紅，爾後震盪下跌近 50 點，終場收漲逾 73 點。閱讀全文...

搶外資！中國宣布取消 QFII、RQFII 投資額度限制

週二 (10 日) 中國國家外匯管理局宣布，取消合格境外機構投資者 (QFII) 和人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 之投資額度限制，以吸引外資擴大進入中國市場。閱讀全文...

〈蘋果新品發表〉一文統整：你不可不知的所有蘋果新品特點

眾所矚目的蘋果 (AAPL-US) 秋季產品發布會週二終於登場，蘋果推出了新款 iPhone、 Apple Watches 和一台 iPad，還揭露一些 Apple TV+ 和 Apple Arcade 的新細節。閱讀全文...

聯發科 8 月營收 230.43 億元 月增逾 1 成 創近 11 個月新高

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 8 月合併營收 230.43 億元，月增 11.38%，年減 1.95%，創近 11 個月新高，累計前 8 月合併營收 1580.2 億元，年增 2.57%。閱讀全文...

金管會秋節送兩大禮 助攻銀行提高資本適足率

金管會中秋節放送利多，主委顧立雄昨 (10) 日於秋節記者會宣布，明 (2020) 年元旦起，將放寬零售型等消金放款、房貸，此兩項措施放寬，將有助銀行資本適足率提高。閱讀全文...