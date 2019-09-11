〈蘋果新品發表〉Apple TV+每月4.99美元、新品買家享一年免費訂閱 ROKU重創10%

蘋果既出，誰與爭鋒！其串流設備支援自家頻道與來自 Netflix、亞馬遜 (AMZN-US) 和眾多他家內容的 Roku，週二股價因蘋果而受到了自 3 月以來最大重創。

在蘋果 (AAPL-US) 週二宣布 Apple TV + 訂閱服務將於 11 月推出，且購買新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 就享一年免費的訂閱服務之後，Roku (ROKU-US) 股價立即重挫 12% 以上，終盤跌幅拉回 10.49% 至 144.14 美元。

Netflix (NFLX-US) 也一度挫逾 3%，終場收低 2.16% 至 287.99 美元。同樣預角逐串流影視大餅的迪士尼 (DIS-US) 週二也收低 2.2%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 宣布，11 月 1 日將在 100 個國家和地區推出首輪節目，家庭訂閱帳戶月費 4.99 美元，但購買新 iPhone、iPad、Mac 或 Apple TV 就享一年免費的訂閱服務。

蘋果新串流服務預定推出日過後不到 2 週，迪士尼新串流服務 Disney + 就會緊接著登場，每月費用 6.99 美元或年費 69.99 美元。

今年 3 月蘋果新聞發布會上已經宣布了廣告支援的 Apple TV + 訂閱版本，當時蘋果請來一堆娛樂界名人站台，包括 Oprah Winfrey、Reese Witherspoon、Jennifer Aniston、Steve Carell 和 Steven Spielberg。

當時蘋果稱 Apple TV 將收納其所有原創內容，用戶可透過 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV 機上盒收看，另外諸如智慧電視和 Roku 設備等的第三方硬體設備也支援 Apple TV。

Apple TV + 的登場代表蘋果更積極將成長方向自 iPhone 移轉至訂閱服務，因訂閱服務可產生可預期的經常性收入，雖然週二的新品發布會上也包括新款 iPhone，但蘋果也同樣強調新訂閱產品的魅力。

根據近期報導，蘋果已砸 60 億美元以上開發原創電視劇和電影，強化 Apple TV + 的影視內容，但過程中也有一些不順，例如上週媒體報導蘋果已決定放棄由 Richard Gere 主演的改編影集。

蘋果加入後，串流影視市場的競爭更激烈，迪士尼、AT＆T 的華納媒體、康卡斯特旗下的 NBCUniversal 均將與現有業者如 Netflix、亞馬遜和 Hulu 等奪食市場大餅。

Netflix 今年一月調漲訂閱價格，目前每月起價 8.99 美元，最熱門的訂閱方案為 12.99 美元，而高階方案是 13.99 美元。

Apple TV + 最新消息公布前 2 個月，Netflix 的財報罕見出現美國訂閱人數下降的情形，且國際新增訂閱人數也令人大失所望，Netflix 過去一年股價目前下跌近 18%。