對華鷹派遭川普解雇 中國將兌現更多美農產品採購 道瓊一度由黑翻紅

美國總統川普週二 (10 日) 突然解雇美國政壇資深對中鷹派人物伯爾頓 (John Bolton)，中國準備加碼採購美國農產品以換取美國延遲關稅，受多項消息激勵道瓊一度由黑翻紅，爾後震盪下跌近 50 點。

根據《南華早報》週二 (10 日) 引述消息人士稱，中國準備透過購買美農產品來增加談判籌碼，兩國貿易代表下月會談時，將續談今年四月達成的美中貿易協議文本。

消息人士表示，作為談判的一部分，中國提出購買美國農產品，來換取美國推遲一系列關稅，以及放鬆針對中國電信巨頭的華為禁令。

該消息人士稱，中國還可以提供中方將持續放寬市場准入，更好地保護智慧財產權，並削減過剩的工業產能，但在補貼、產業政策和國有企業改革方面，中國將更不願妥協。

此外，對達成美中貿易協議一項利多消息傳出，美國政壇資深對中鷹派人物伯爾頓 (John Bolton) 週二突然遭到美國總統川普解雇。

川普週二推文表示他對伯爾頓許多建議表示強烈反對，就像白宮其他官員一樣。

川普寫道：「我昨天要求他辭職，而他今早遞出辭呈，我非常感謝伯爾頓的服務。下週我將任命一位新的國家安全顧問。」

週二稍早，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 呼籲，投資者、大眾在美中下月華府磋商前保持耐心。

納瓦羅表示：「如果我們想要得到一個好的結果，我們必須讓這個過程順其自然，與此同時，我們需要美中談判保持耐心。」