蘋果新機 iPhone 11 Pro Max 起價近4萬 台灣列首發 9/13 預購開跑

蘋果 2019 秋季發表會週三 (11 日) 台北時間凌晨 1 時登場，萬眾矚目的焦點莫過於最新旗艦智慧型手機：iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 與 iPhone 11。台灣入列首發名單，本週五 (13 日) 預購開跑，預計下週五 (20 日) 開始陸續出貨。

iPhone 11 Pro/Pro Max

iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 為 iPhone XS、iPhone XS Max 後續機種，進行重大的規格升級。除了三鏡頭、搭載 A13 晶片，還加入全新升級的 Super Retina XDR 螢幕，改善軟體與推出深度融合新功能，讓人人都能成為「專業級」玩家。

蘋果推出新旗艦智慧型手機 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 與 iPhone 11。(圖片：AFP)

兩款新機搭載目前最快的 A13 晶片能每秒執行一兆次運算，7 奈米工藝可以在更低功耗下實現更佳的效能，進一步提升游戲體驗。

內核的優化能讓電池保持更長時間。與 iPhone XS 相比，iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 電池續航力分別延長了 4 小時和 5 小時。

iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 最大的特色就是，採用全新的三鏡頭相機，搭載現有的長焦鏡頭和廣角鏡頭外，還添加全新超廣角鏡頭。前置鏡頭升級至 1200 萬像素，可錄製 4K HDR 影片與慢動作影片。

新機除了採用改良版 Face ID，還提升相片軟體功能，讓自動夜景人像圖片表現皆不俗。

蘋果還推出 Deep Fusion (深度融合) 新功能，經由機器學習將拍攝的 9 張照片合為 1 張 HDR 照片，大幅優化照片品質，讓畫面細節呈現鉅細靡遺。

蘋果新機採用 iOS 13 作業系統，更新版本將於 9 月 16 日釋出。

iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 採用 5.8 吋和 6.5 吋的 OLED 螢幕 (圖片：AFP)

iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 採用 OLED 螢幕，對比度和亮度達到 2000000:1 和 1200 尼特。兩款手機尺寸分別為 5.8 吋和 6.5 吋，後背面板使用新的啞光處理，並推出四款色系選項，包括綠色、太空灰、銀色和金色，外界傳聞紫色選項並未出現。

iPhone 11

iPhone 11 為 iPhone XR 後續機種，雙鏡頭配置，包括廣角鏡頭和長焦鏡頭，採用改良版 Face ID，搭載 A13 晶片及 iOS 13 作業系統。

iPhone 11 前置鏡頭從 700 萬像素大升級至 1200 萬像素，採用 TrueDepth 相機，果迷能拍攝慢動作影片及廣角自拍。

iPhone 11 有六色系供果迷選擇。(圖片：AFP)

iPhone 11 較 iPhone XS 電池續航力延長 1 小時。目前提供紫、綠、黃、白、紅和黑等六色選擇。

新機價格、預購與發貨日

蘋果的三款新機配有 64 GB、256GB 和 512GB 容量，iPhone 11 起價為 699 美元 (台灣起價 24900 元)，比其前身 iPhone XR 便宜 50 美元。

iPhone 11 Pro 與 iPhone 11 Pro Max 最低售價分別為 999 美元 (台灣起價 35900 元) 與 1099 美元 (台灣起價 39900 元)。

蘋果新機 iPhone 11 Pro Max 起價近 4 萬台幣。(圖片：翻攝蘋果官網)

美國、台灣、波多黎各、美屬維爾京群島等 30 多個國家和地區列入首發名單，果迷能優先在美國時間週五 (13 日) 上午 5 時，台灣時間晚間 8 時開始預訂，蘋果將於下週五 (20 日) 開始發貨。

值得一提的是，蘋果 (AAPL-US) 還向台灣等國家推出舊換新優惠計劃，果迷能透過 Apple Trade In 換購方案，最高獲享台幣 17200 元的折抵優惠。