〈友達人事異動〉兩原因考量 擬申請美存託股票下市轉上櫃 最快10/1完成

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (9) 日拋出產業震撼彈，發布重訊表示，擬將公司美國存託股票 (ADSs) 自紐約證券交易所 (NYSE) 下市並轉至美國櫃檯買賣市場 (OTC) 交易，且有意在達到條件後辦理註銷註冊，終止在美國證券市場交易，友達表示，採取此做法主要考量兩因素，降低管理成本及籌資管道多元，預計最快 10 月 1 日轉至美國 OTC 交易。

友達表示，此次申請考量因素有兩個，第一，現階段在美國上市的管理成本，包含律師、會計師、法尊等費用，權衡目前上市所帶來的籌資效益並不相稱，第二，公司審慎評估資本支出後，計畫朝智慧投資 (Smart Investment) 發展，且國內外仍有許多籌資管道，包含現金增資、私募、可轉換公司債等等，因此董事會決議，擬依美國證交法，申請自願將其美國存託股票 (ADSs) 從 NYSE 下市，並轉至美國 OTC 市場交易，

友達進一步表示，目前正在向紐約證券交易所 NYSE 通知將遞交轉上櫃申請，若申請程序順利，預計將於 10 月 1 日轉至美國 OTC 交易，而 ADSs 從 NYSE 下市後，擬將美國存託憑證計劃維持為參與型第一級 ADS 計劃 (Level 1 ADS program)，將使美國投資者和友達 ADSs 的持有者繼續持有並在美國 OTC 市場交易友達 ADSs。

友達表示，一旦達到撤銷註冊的條件，擬依據美國證交法，向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 Form 15F，辦理註銷 ADSs 及其代表之普通股註冊，之後除非 Form 15F 遭撤回或拒絕，否則友達將暫停所有美國證交法下的申報義務。

友達表示，擬於 2019 年 9 月 20 日或其前後向 SEC 提交 Form 25，將其 ADSs 從 NYSE 下市，ADSs 自 NYSE 下市預計將在提交十天後生效，且自生效起，友達的 ADSs 將不再於 NYSE 上市並開始於美國 OTC 市場掛牌交易。